Elinden şeker yemişti! Fil Kendisine tatlı veren işçiyi ezerek öldürdü

Korkunç görüntüler, kalabalık bir sokakta bir işçinin fil tarafından feci şekilde ezilerek öldürüldüğü anları gözler önüne serdi.

49 yaşındaki Vijay Holkar, 25 Temmuz’da geleneksel bir Hint tatlısı olan "jaggery" (ham şeker) ile beslemeye çalıştığı filin aniden saldırması sonucu kendisini yerde buldu.

Görüntülerde; Hindistan'ın Chandan Nagar kentindeki işlek bir caddede, bakıcısının kafasına sopayla vurması üzerine filin aniden işçiye yöneldiği görülüyor.

Hemen ardından hortumunu Vijay’e dolayan fil, talihsiz adamı sertçe yere savurdu; ardından bacaklarını, sırtını ve karnını acımasızca ezmeye başladı. Kayıtlarda, filin asfalt üzerinde ezdiği Vijay’in kalkmak için çabaladığı, filin ise bir süre sonra adamı bırakıp uzaklaştığı yer alıyor.

Raj Nagar polis karakolu yakınlarında yaşanan bu dehşet dolu saldırı, çevredeki şaşkın kalabalığın gözleri önünde gerçekleşti. Filin, bağış toplayan din adamlarından oluşan bir grup tarafından şehirde gezdirildiği öğrenildi.

Vijay’in, felaket gerçekleşmeden hemen önce hayvanı beslemek amacıyla yanına yaklaştığı belirtildi. Ağır yaralanan adam önce bir devlet hastanesine, ardından sevk edildiği özel bir hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, sadece saniyeler süren saldırı öncesinde filin son derece uysal göründüğünü ifade etti. Chandan Nagar Polis Sorumlusu Tilak Karole, yapılan otopsi sonucunda Vijay’in şiddetli iç kanama nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Polis, filin bu kadar işlek ve şehir içi bir alanda gezdirilmesi için orman bölge yetkililerinden gerekli izinlerin alınıp alınmadığını belirlemek üzere geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Bölgede "Umesh Goswami" olarak bilinen fil bakıcısı, hayvanı kontrol altında tutamadığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Goswami hakkında, Hindistan Ceza Kanunu’nun (Bharatiya Nyaya Sanhita) ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme ve bir hayvanın usulsüz idaresini kapsayan 106 ve 291. maddelerinden işlem yapıldı.

Hindistan’ın birçok bölgesinde kutsal kabul edilen filler, zaman zaman dini gruplar tarafından bağış toplama amacıyla kullanılıyor. Hayvan hakları savunucularının fillerin uğradığı kötü muameleye ilişkin artan endişelerine rağmen bu uygulama hâlâ devam ediyor.

Bu kan donduran olayın, Hindistan'ın doğusunda bir fil sürüsünün üç aylık bir bebek de dahil olmak üzere altı kişiyi ezerek öldürdüğü bir başka trajik kazanın hemen ardından yaşanması dikkat çekti.