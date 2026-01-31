Emekli Polis Kamyonetin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Emekli Polis Kamyonetin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

31.01.2026 10:49
Antalya'da emekli polis memuru Sinan Abdulkadir İhsan, skuter ile geçerken kamyonete çarptı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde emekli polis memuru Sinan Abdulkadir İhsan (66) skuteriyle yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, kameraya yansıdı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Antalya-Alanya D400 kara yolunun Kürüş Caddesi'nde meydana geldi. Kullandığı skuter ile yolun karşısına geçmeye çalışan emekli polis memuru Sinan Abdulkadir İhsan'a, Y.E.G.'nin kullandığı 07 AG 011 plakalı kamyonet çarptı. Yaklaşık 60 metre ileriye sürüklenen Sinan Abdulkadir İhsan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen İhsan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sinan Abdulkadir İhsan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı olan Sinan Abdulkadir İhsan'ın emekli olduktan sonra Serik'e yerleştiği ve burada şoförlük yaptığı belirtildi.

Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Refüjdeki geçiş noktasından skuter ile yolun karşısına geçmek için hareket eden Sinan Abdulkadir İhsan'a gelen kamyonetin çarpması görüntüde yer aldı.

Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

Kaynak: DHA

