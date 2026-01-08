Emekliliği reddedilince kurum avukatını vuran şüpheli tutuklandı

YALOVA Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü'nde emekliliği reddedilmesi üzerine tartıştığı kurum avukatı Zekeriya Polat'ı (31) tabancayla karnından vurarak öldüren Hamza Hanedar (57) tutuklandı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Emeklilik şartları oluşmadığı için Hamza Hanedar'ın başvurusu SGK tarafından reddedildi. Açtığı davayı da kaybeden Hanedar'a, kurum tarafından 40 bin TL vekalet ücreti dosya masrafı olarak tebliğ edildi. Hamza Hanedar, tebligat eline ulaşınca iddiaya göre, kurum avukatı Zekeriya Polat ile görüşmek üzere İl Müdürlüğü binasına geldi. Avukatın odasında taraflar arasında çıkan tartışma üzerine Hanedar, yanındaki tabancayla Polat'a ateş açtı. Polat, karın bölgesine isabet eden 2 kurşunla yaralandı. Şüpheli ise tesadüfen kurumda bulunan jandarma ekipleri tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Çağırılan ambulansla özel hastaneye kaldırılan Polat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 yaşında çocuğu olduğu ve engelli kadrosunda görev yaptığı öğrenilen Zekeriya Polat'ın cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsi işleminin ardından yakınları tarafından teslim alınıp memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Hamza Hanedar, savcılıkta alınan ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Hanedar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YALOVA ADLİYESİ'NDE ANMA TÖRENİ

Öte yandan, Yalova Barosu, Avukat Zekeriya Polat için Yalova Adliyesi'nde anma töreni düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, "Bazen kelimelerin bittiği durumlarla karşılaşıyoruz. Ne yazık ki dün sadece ve sadece görevini yapmaya gayret eden bir meslektaşımız, gencecik bir avukatımız menfur bir saldırı sonucu hayata gözlerini yumdu. O sadece görevini yapmaya gayret ediyordu. Kanunlar neyse, ona verilen görev neyse, onu icra etmeye çalışıyordu. Hepimiz gibi, sizler gibi, bizler gibi ama ne yazık ki kendini bilmez bir saldırgan onu bu dünyadan aldı, ailesinden, bizlerden kopardı. Çok ama çok acı, tarif edilemez bir acı. Hiçbir gerekçesi olmayan, hiçbir sebebe dayanamayan, dayandırılamayan korkunç bir saldırı sonucu bu olay yaşandı ne yazık ki. Bu ilk değil biliyorsunuz. Ne yazık ki daha önce de pek çok görev şehitlerimiz oldu. Değerli savcılarımızdan Murat Uzun şehit edilmişti görev yerinde. Mehmet Selim Kiraz yine görev yerinde ne yazık ki şehit edilmişti. Daha ismini şu an zikredemediğimiz pek çok meslektaşımız, bu acı kaderi paylaştı. Buna bir son vermemiz lazım" dedi.

'SİLAH RUHSATINA İZİN VERİLMEMESİ LAZIM'

Toplum olarak şiddete 'hayır' denmesi gerektiğini belirten Öksüz, "Sanıyorum bunun yolu belki toplum bilincini tekrar oluşturmaktır. Şiddete olan eğilimi sonlandırmaktır. Her türlü silahlara karşı bir tavır koymamız lazım. Silah ruhsatına izin verilmemesi lazım ve nitekim bu olay da ruhsatsız bir silahla gerçekleştirildi. Bunu da ne yazık ki temin edebiliyor insanlar, yasa dışı yollarla. Yani içimizdeki bu şiddet duygusunu sonlandırmamız lazım. Zannediyorum bunun en önemli ve en keskin yolu bu olacaktır. Bu saldırıyı gerçekleştiren kişi elbette cezasını bulacaktır. Bu konuda kimsenin bir tereddüdü olmasın. Ben dün hastaneye gittim ve değerli meslektaşımızı ve ailesini o halde gördüm ne yazık ki. Çok acı bir sahneydi. Daha küçücük bir yavrusu vardı. Gencecik bir eşi vardı. O kadar da iyi bir insan olduğu söyleniyor ki yani Rabb'im inşallah şehit olarak kabul edip yanına almıştır. Tek tesellimiz bu. Allah geride kalanlara sabır versin. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

'İCRA MEMURUYKEN, HUKUK FAKÜLTESİNİ TAMAMLADI'

Yalova Baro Başkanı Elif Turnacı Çavuş ise sıkılan kurşunun sadece Polat'a değil, yargı camiasına, adalete ve hukuk devletine karşı yapılmış alçakça bir saldırı olduğunu ifade ederek, "Kamu alacağının tahsili amacıyla yalnızca görevini yaparken kaybettiğimiz şehidimiz Avukat Zekeriya Polat, yıllarca şehrimizde icra memurluğu yapmış, çalışırken bir yandan da hukuk fakültesini tamamlayarak avukatlık kimliği ile devlete ve millete hizmet etmiştir. Hepimiz onu, zorlu hayat mücadelesi içindeki beyefendi kişiliği, saygılı duruşu ve yüreklerimizde bıraktığı güzel hatıralarla anıyoruz. Şehit edilen meslektaşımızın kaybından, sadece tetiği çeken cani değil, savunma makamına hedef gösteren, avukatlık mesleğini itibarsızlaştıran ve şiddetin önünü açan herkes sorumludur. Bu saldırı bir kez daha göstermiştir ki avukatın güvende olduğu herhangi bir yer, müvekkili ile özdeşleştirilmediği hiçbir alan kalmamıştır. Bugün Zekeriya kardeşimize veda etme, acımızı paylaşma günüdür. Ancak yarın avukata yönelik şiddete karşı somut adımların atılması için mücadelenin başlayacağı gün olmalıdır. Kıymetli kardeşim Zekeriya, sanığın en ağır cezayı alması için tüm camiamızla bu davanın takipçisi olacağımıza, emanetlerinin emanetimiz olacağına, bir daha böyle bir acının yaşanmaması için sonuna dek mücadele edeceğimize tüm meslektaşlarım adına söz veriyorum" diye konuştu.