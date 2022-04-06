Emine Erdoğan, KYK Yurdu'nda kalan kız öğrencilerle iftar yaptı - Son Dakika
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Emine Erdoğan, KYK Yurdu'nda kalan kız öğrencilerle iftar yaptı

06.04.2022 23:16

Emine Erdoğan, KYK Yurdu'nda kalan kız öğrencilerle iftar yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Hacı Ömer Sabancı Kız Öğrenci Yurdu'nda iftar yaptı.

Emine Erdoğan, KYK Yurdu'nda kalan kız öğrencilerle iftar yaptı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Hacı Ömer Sabancı Kız Öğrenci Yurdu'nda iftar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan KYK Hacı Ömer Sabancı Kız Öğrenci Yurdu'na sürpriz ziyarette bulunarak kız öğrencilerle iftar yaptı. İftar yemeği öncesi yurda gelen Emine Erdoğan bir süre öğrencilerle sohbet ettikten sonra yurt yemekhanesine geçti. Tabildot kuyruğuna giren Erdoğan, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşırken öğrencilerle bol bol fotoğraf çektirdi.

Yemekleri aldıktan sonra öğrencilerle aynı masada orucunu açan Emine Erdoğan, masadaki öğrencilerle tek tek ilgilendi. İftar sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve eşi Betül Kasapoğlu, Emine Erdoğan'a ziyaret anısına tablo takdim etti.Emine Erdoğan öğrencilere Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüştürülebilir bez çantalar içerisinde termos ve ajanda hediye ederken öğrencilerle toplu hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şunları aktardı:

"Bugün orucumuzu Ankara Sabancı Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerimizle birlikte açtık. Muhabbetlerine doyamadığım her bir kızımız, hayallerine giden yolda emek ve başarı ile emin adımlarla yürüyor. Gözlerindeki inanç ve kararlılık yarınlara umut dolu bakmamızı sağlıyor"

Emine Erdoğan ile aynı masada yemek yiyen, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisi Yasemin Durmuşoğlu, Emine Erdoğan ile karşılaşınca şaşırdıklarını dile getirdi.

Gazi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği öğrencisi Cansel Kaya, Emine Erdoğan'ın ziyaretini heyecanla karşıladıklarını belirterek "Son anda geldi, karşımızda görünce inanamadık, çok şaşırdık. Başta çok gerildim, nasıl davranacağımı bilemedim ama kendisi masaya oturduğu anda sıcaklığı bize verdi " dedi.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Malzeme ve Metalürji Mühendisliği öğrencisi Nursena Keçiyokuşu ise Emine Erdoğan'ın ziyaretinden duyduğu mutluluğu ve heyecanı dile getirerek, "Çok güzel bir sohbetti, çok teşekkür ederim" dedi.

Emine Erdoğan, KYK Yurdu'nda kalan kız öğrencilerle iftar yaptı
Emine Erdoğan, KYK Yurdu'nda kalan kız öğrencilerle iftar yaptı
Emine Erdoğan, KYK Yurdu'nda kalan kız öğrencilerle iftar yaptı
Emine Erdoğan, KYK Yurdu'nda kalan kız öğrencilerle iftar yaptı
Emine Erdoğan, KYK Yurdu'nda kalan kız öğrencilerle iftar yaptı
Emine Erdoğan, KYK Yurdu'nda kalan kız öğrencilerle iftar yaptı
Emine Erdoğan, KYK Yurdu'nda kalan kız öğrencilerle iftar yaptı
Emine Erdoğan, KYK Yurdu'nda kalan kız öğrencilerle iftar yaptı
Emine Erdoğan, KYK Yurdu'nda kalan kız öğrencilerle iftar yaptı
Emine Erdoğan, KYK Yurdu'nda kalan kız öğrencilerle iftar yaptı
Emine Erdoğan, KYK Yurdu'nda kalan kız öğrencilerle iftar yaptı
Emine Erdoğan, KYK Yurdu'nda kalan kız öğrencilerle iftar yaptı
Emine Erdoğan, KYK Yurdu'nda kalan kız öğrencilerle iftar yaptı

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Emine Erdoğan, KYK Yurdu'nda kalan kız öğrencilerle iftar yaptı Emine Erdoğan, KYK Yurdu'nda kalan kız öğrencilerle iftar yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bir ailenin evinde iftar yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bir ailenin evinde iftar yaptı

Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Emine Erdoğan, KYK Yurdu'nda kalan kız öğrencilerle iftar yaptı - Son Dakika


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