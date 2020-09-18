Emlak tercihlerini "Zingat Bana Ev Bul" diyenler belirledi

Zingat'ın ücretsiz Bana Ev Bul hizmetinden yararlanarak zahmetsizce ev satın alan veya kiralayanlar gayrimenkul trendlerini belirledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zingat Bana Ev Bul diyenlerin yüzde 50'si 100 bin ila 300 bin TL arası bütçeyle, yüzde 48'i 2 oda 1 salonlu daire aradı.

Türkiye genelinde en çok satılık ev aranan ilçeler ise Beylikdüzü, Çankaya ve Kadıköy oldu.

Haziran ayı ve sonrası yeni normal hayata geçişle birlikte konut almak veya kiralamak isteyenlerin il, ilçe, fiyat aralığı ve oda sayısı tercihleri incelendiğinde ise ortaya değişen emlak trendleri çıktı.

Evde Kal döneminin yoğun olarak yaşandığı mart-haziran ayları arasında kiralık arayanlar yüzde 60, satılık arayanlar yüzde 40 oranındaydı.

Haziran-temmuz aylarını kapsayan yeni normale geçişte ise her 10 kişiden 4'ü kiralık, 6'sı ise satılık konut arayışına girdi.

Bir başka deyişle, her 10 kişiden 6'sı ev kiralamak yerine satın almayı tercih etti.

Bu dikkat çekici değişimin temelinde ise bankaların konut kredi faiz oranlarındaki düşüş ve Evde Kal sürecinde görmeden konut satın almak istenmemesi yer aldı.

Zingat Bana Ev Bul ücretsiz hizmetini kullananları dört tercih bekliyor: Satılık arıyorum, Kiralık arıyorum, Satmak istiyorum ve Kiraya veriyorum. Haziran-Temmuz 2020 döneminde satılık arıyorum diyenlerin ilk 10 favori ilçesi Beylikdüzü, Çankaya, Kadıköy, Çekmeköy, Şahinbey, Bodrum, Buca, Nilüfer, Keçiören ve Çukurova oldu.

Düşük faiz ortamı ve kampanyalarla tarihi rekorlar kıran konut satış rakamları en çok satılık ev aranan illeri de işaret etti.

Bu dönemde en çok satılık ev aranma oranlarında yüzde 37 ile İstanbul öne çıktı. İstanbul'u yüzde 9'la İzmir, yüzde 8'le Ankara izledi.

Zingat'ın yaptığı inceleme, Bana Ev Bul hizmetini kullanarak ev arayanların bütçe aralığını da göz önüne serdi.

Haziran ve temmuz aylarında ev arayanların yüzde 50'si 100 bin ila 300 bin TL, yüzde 36'sı 300 bin ila 600 bin TL, yüzde 10'u 600 bin ila 1 milyon TL ve yüzde 4'ü de 1 milyon TL ve üzeri fiyat aralığında konut aradı.

4 milyon TL ve üzerinde bütçeyle ev satın alma talebi ise sadece İstanbul ve Muğla için yaşandı.

Aynı dönemde satılık konutlarda yüzde 48'lik çoğunluk 2+1 konut tercih ederken, 3+1'ler yüzde 38, 1+1'ler yüzde 8, 4+1 ve üzeri konutlar ise yüzde 6 seviyesinde talep gördü.