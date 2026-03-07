Emniyet, APP plaka krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için bunlara dikkat - Son Dakika
Emniyet, APP plaka krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için bunlara dikkat

Emniyet, APP plaka krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için bunlara dikkat
07.03.2026 07:37
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), kamuoyunda "APP plaka" olarak bilinen plakaların kullanımına ilişkin yanlış değerlendirmeler üzerine açıklama yaptı. EGM, standart dışı plakalar için 4.000 TL idari para cezası uygulandığını ve bu düzenlemenin 2016 yılından beri yürürlükte olduğunu hatırlattı. Üzerinde mühür ve güvenlik unsuru bulunmayan yetkisiz üretim APP plakalar için ise 140.000 TL ceza, 30 gün trafikten men ve sürücü belgesi geri alınması gibi ciddi yaptırımlar olduğu ifade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son günlerde kamuoyunda 'APP plaka' olarak bilinen plakalar ve bu plakaların kullanımına ilişkin yaptırımlar hakkında çeşitli değerlendirmeler ve yanlış anlaşılmaların ortaya çıkması nedeniyle açıklamalarda bulundu.

STANDAR DIŞI PLAKANIN CEZASI 4 BİN LİRA

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Belge ve plakaların araçlar üzerinde bulundurulması zorunluluğu' başlıklı 23'üncü maddesinde plaka kullanımına ilişkin kurallar ve yaptırımların açık şekilde düzenlendiği belirtilerek, "Kanun'un 23'üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırılık durumunda; yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan ya da araç üzerinde bulunması gereken sayıda plaka takmayan sürücülere 4.000 Türk Lirası idari para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca bu fıkra hükmü yeni getirilmiş bir düzenleme olmayıp 2016 yılından bu yana uygulanmaktadır.

"ÜZERİNDE RESMİ MÜHÜR VE GÜVENLİK UNDURLARI BULUNMAYAN PLAKALAR BU KAPSAMA GİRİYOR"

Öte yandan kamuoyunda sıklıkla 'APP plaka' olarak ifade edilen durum ise farklı bir hukuki yaptırıma sahiptir. Kanun'un 23'üncü maddesinin beşinci fıkrasına aykırılık halinde söz konusu olan husus; plakanın ölçüsünden veya görünümünden ziyade plakanın yetkili kuruluş tarafından basılmamış olmasıdır. Nitekim 2918 sayılı Kanun'un 131'inci maddesi uyarınca yetkili kuruluş tarafından basılmayan, üzerinde resmi mühür ve yönetmelikte belirtilen güvenlik unsurları bulunmayan plakalar hukuken geçerli kabul edilmemektedir. Kamuoyunda APP plaka olarak bilinen plakalar bu kapsama girmektedir. Bu tür plakaların araçlarda kullanılması halinde plakayı takan veya kullanan kişiler hakkında 140.000 Türk Lirası idari para cezası uygulanmakta, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınmakta ve araç 30 gün süreyle trafikten men edilmektedir. Ayrıca bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 'Resmi Belgede Sahtecilik' başlıklı 204'üncü maddesi kapsamında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngören adli işlem de uygulanabilmektedir. Fiilin tekrarı halinde cezalar kademeli olarak artmaktadır" denildi.

"YETKİLİ KURULUŞLAR TARAFINDAN BASILMIŞ PLAKALARI KULLANIN"

Söz konusu düzenlemelerin amacı yaptırım uygulamak değil, trafik güvenliğini ve kamu düzenini sağlamak olduğunun belirtildiği açıklamada, "Araç tescil plakaları; trafik denetimleri, elektronik denetim sistemleri, şehir güvenlik kameraları ve adli soruşturmalar açısından araçların doğru ve hızlı şekilde tespit edilmesini sağlayan resmi bir kimlik niteliği taşımaktadır. Standart dışı, yetkisiz şekilde üretilmiş plakalar bu denetim mekanizmalarının etkinliğini zayıflatmakta ve kamu güvenliğini olumsuz etkilemektedir. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına araçlarında yalnızca yetkili kuruluş tarafından basılmış ve yönetmelikte belirtilen nitelik ve ölçülere uygun tescil plakalarını kullanmaları önemle hatırlatılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

UZUN PLAKA DEĞİŞİM KUYRUKLARI OLUŞTU

Kalın puntolu ve yasa dışı olarak kullanılan APP plakalara yönelik cezaların artırılmasının ardından sürücüler harekete geçti. Yeni düzenlemeyle APP plakalı araç kullananlara ilk tespitte 140 bin TL, ikinci kez yakalananlara ise 280 bin TL para cezası uygulanıyor. Ayrıca bu araçlar trafikten men edilebiliyor. Cezaları duyan sürücüler plakalarını değiştirmek için şoförler odalarına akın etti ve uzun kuyruklar oluştu.

