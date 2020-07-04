Emre Belözoğlu: Üçüncülük hayal değil! - Son Dakika

Emre Belözoğlu: Üçüncülük hayal değil!

Fenerbahçe'de futbolcular Göztepe karşılaşması öncesinde Samandıra'da kaptan Emre Belözoğlu önderliğinde bir toplantı gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de futbolcular Göztepe karşılaşması öncesinde Samandıra'da kaptan Emre Belözoğlu önderliğinde bir toplantı gerçekleştirdi.

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Kasımpaşa mağlubiyeti ve kupada Trabzonspor'a elenişe rağmen alınan 2 lig galibiyetinin kendilerini halen yarışta tuttuğunu ifade eden sarı-lacivertli futbolcular, ligde Avrupa Ligi bileti için çok ciddi şanslarının bulunduğu konusunda fikir birliğine vardı.


DİREKT RAKİPLERLE OYNAYACAĞIZ


Kaptan Emre, fikstürlerinin üst sıralara çıkmak için uygun olduğunu hatırlatırken, "Sıralamada üstümüzde bulunan Sivasspor ve Beşiktaş ile oynayacağız. Bu hafta Galatasaray ile Trabzonspor karşılaşıyor. Maç maç gitmeliyiz. Elimizden gelenin en iyisini yapıp maksimum puan toplayalım. Önümüzdeki 5 haftanın neler getireceği belli olmaz" diye konuştu.


KAZANARAK DEVAM ETMELİYİZ


39 yaşındaki orta saha, şu anki sıralamada Avrupa şanslarının bulunmadığını belirterek "Ancak hiç beklenmedik sonuçlar alınabiliyor. Her takım dalgalı dönemler yaşayabiliyor. Kazanarak yolumuza devam edersek bir anda üst sıralara tırmanabiliriz. Üçüncülük şu an çok uzak gibi gözükse de mevcut fikstürle hayal değil" sözleriyle takım arkadaşlarını motive etti.


BAYRAĞI YERE DÜŞÜRMEDİK


Kaptan Emre Belözoğlu, 3 Temmuz süreciyle ilgili konuştu. Sarı-lacivertlilerin destansı bir mücadele sergilediğini söyleyen Emre, "F. Bahçe bayrağını arkadaşlarımla beraber yere koymadık" dedi. Yardımcı antrenör Volkan Demirel ise, "Kupamıza her baktığımızda en değerli şampiyonluğumuzu hatırlayacağız" ifadesini kullandı.(Sabah)

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Samandıra, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 09:32 

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu: Üçüncülük hayal değil! - Son Dakika Spor
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