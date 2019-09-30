Son Dakika Haberleri: Emrespor'a profesyonel tecrübeli orta alan transferi
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Emrespor'a profesyonel tecrübeli orta alan transferi

1 saat önce

Isparta 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nden Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) bilenen Emrespor, daha önce profesyonel takımlar ile BAL'da forma giyen orta alan oyuncusu Mustafa Dilek'i renklerine bağladı.

Emrespor'a profesyonel tecrübeli orta alan transferi, System.String[]

Isparta 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nden Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) bilenen Emrespor, daha önce profesyonel takımlar ile BAL'da forma giyen orta alan oyuncusu Mustafa Dilek'i renklerine bağladı.


Isparta 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nin iddialı ekiplerinden geçen sezon şampiyonu Emrespor, dış transferde kadrosuna takviyeler yapmaya devam ediyor.


Önceki sezonlarda BAL'da forma giyen isimleri kadroya çeken Kırmızı - Siyahlılar, son olarak Denizli temsilcisi Tavas Birlikspor'un orta alan oyuncusu Mustafa Dilek ile anlaştı.


Antalya Manavgat'ta 1996 doğumlu olan Dilek, Ilıca Belediyespor, Manavgat Belediyespor, Aytemiz Alanyaspor, Manavgatspor, Sarayönü Beleadiyespor ve Tavas Birlikspor takımlarında forma giydi.


3. Lig'de 25 ve Bölgesel Amatör Lig'de 34 maçı bulunan Dilek, yeni sezonda da Emrespor forması giyecek.


Diğer yandan, Emrespor Başkanı Ozan Gezer, Bucaklı Süleyman Karaağaç transferinden sonra profesyonel lig tecrübesi bulunan Mustafa Dilek'i de kadrolarına dahil ettiklerini söyledi. - ISPARTA

Mustafa Dilek, Isparta, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:37 Kaynak: İHA
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