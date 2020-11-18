Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerinde söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kanun teklifinin torba yasa şeklinde hazırlanmasını, kanun teklifi komisyonda görüşülürken sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin yeterince alınmamasını eleştirdi.

Türkkan, Elektrik Piyasası Kanunu'nun son 7 yılda 9 defa değiştirildiğini, yenilenebilir enerji kanununun ise 15 yılda 5 defa değiştirildiğini söyledi.

Elektrik dağıtım işini devletten alıp şirketlere veren iktidarın, kayıp ve kaçakla mücadelede istenilen başarıyı sağlayamadığını savunan Türkkan, 2018'de Dicle bölgesinde 3,6 milyar liralık kaçak elektrik kullanım bedelinin tahsil edilemediğini belirtti. Türkkan, "Tahsil edemedikleri bu tutarın acısını en düşük kayıp oranı olan Denizli'deki, Konya'daki, Sivas'taki vatandaştan çıkarttılar. Normalde 2015 yılında son verileceği söylenen bu sistem, bu yılın sonuna kadar uzatılmıştı, bu kanun teklifiyle de bu süre 2025 yılına kadar uzatılacak hatta bu süre sadece beş yılla sınırlı kalmayacak Sayın Cumhurbaşkanı dilerse bu süreyi beş yıl daha uzatacak." dedi.

Maden sahiplerinin haklarının korunması için kanun teklifi hazırlandığını öne süren Türkkan, "Maden şirketi sahiplerinin mağdur ettiği madencilerle ilgili en ufak bir düzenleme yapma girişiminiz bugüne kadar olmadı." diye konuştu.

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, enerjinin, en önemli stratejik konulardan biri olduğunu ifade ederek, yenilenebilir enerjinin her alanında yapılan yatırımlara aralıksız devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ülkenin enerji alanında dışa bağımlılığını önlemek adına son yıllarda, 2023 hedefleri doğrultusunda önemli adımlar atıldığını dile getiren Sedef, "Bu adımların en önemlilerinden biri doğal gaz keşifleridir. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizi karaya sıkıştırmak isteyenlere karşı haklı mücadelemizden taviz vermeyerek arama tarama faaliyetlerini ısrarla sürdürmeliyiz. Bu konuda MHP, söz konusu millet ve devlet menfaati olduğunda, dün olduğu gibi bugün de devletinin ve milletinin arkasındadır, sonuna kadar destekçisidir." ifadesini kullandı.

Doğu Akdeniz'de kararlı duruş ve azimle başarıya ulaşılacağını belirten Sedef, "Doğu Akdeniz'de yapılan çalışmalardan başta Yunanistan olmak üzere küresel sermayeye sahip ülkeler, kendilerine bağımlı olmamızı isteyen devletler rahatsız olsa da Türkiye, zamanla bağımlılığını azaltarak enerji alanında kendi kendine yeten bir ülke konumuna inşallah gelecektir." diye konuştu.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, teklifin alt komisyondaki görüşmelerine 26 kurumun davet edildiğini, çevre örgütlerinden hiçbir sivil toplum kuruluşunun yer almadığını söyledi. Alt komisyon toplantısında sektör temsilcilerinin dinlendiğini söyleyen Kenanoğlu, şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik bu düzenlemelerin hazırlandığını gördüklerini savundu.

Kenanoğlu, Maden Kanunu'na ilişkin önemli değişikliklerin bulunmasına rağmen, teklifin komisyon aşamasında çevre örgütlerinin dinlenmemesini eleştirdi.

Kanunların net olması gerektiğini dile getiren Kenanoğlu, "Kanun teklifi açık değil. Yorumlanabilir ve yoruma göre de uygulanabilir maddeler içeriyor." dedi.

"Teklif geri çekilmeli"

CHP Grubu adına söz alan Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, "torba teklifin" vatandaşa hiçbir fayda getirmeyen düzenlemeler içerdiğini öne sürdü.

Şevkin, teklifle, 2030 yılı sonuna kadar kayıp kaçak bedelinin vatandaşın sırtına yüklendiğini ifade etti.

Fosil enerji bağımlılığı ve enerjide dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına teşvikler verildiğini, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeyi olumlu karşıladıklarını belirten Şevkin, "Ancak burada vatandaşın yükü artarken, bazı firmalara, devlet bütçesinden desteğin yanı sıra muafiyet, süre uzatımı, vergi avantajı gibi adeta adrese teslim maddelerin getirilmesinin kabul edilebilir değil." görüşünü savundu.

Teklifle, denetim mekanizmalarının gevşetildiğini, kamu yararının göz ardı edildiğini öne süren Şevkin, teklifin geri çekilmesini istedi.

Şahsı adına söz alan CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan da teklifin "torba" şeklinde hazırlanmasına yönelik eleştirilerde bulundu.

Acil, köklü, yapısal değişikliklere ihtiyaç bulunduğunu dile getiren Tarhan, "Ancak bu teklif sadece şirketlere memnun etmektedir." dedi.

Şahsı adına söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin, Akdeniz ve Karadeniz sahalarında yaptığı aramalardan sevindirici haberler gelmeye başladığına işaret eden Şatıroğlu, sismik ve sondaj çalışmalarının milli gemi ve milli şirket tarafından yapılmasının gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Teklifin hiçbir maddesinde sorun bulunmadığını dile getiren Şatıroğlu, teklifin bütün maddelerinin tüm tarafların görüşleri dikkate alınarak titizlikle hazırlandığını ve buna göre düzenlemeler yapıldığını kaydetti.

Kanun teklifini hazırlarken madencilik sektörünün hızına hız katmayı, bürokratik kolaylık sağlamayı, yatırımcıların önünü açmayı amaç edindiklerini vurgulayan Şatıroğlu, teklif ile ilgili bilgi verdi.

Öte yandan, Genel Kurulda İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 2019 Yılının Samsun Yılı İlan Edilmesi Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınması önergesi kabul edilmedi.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşime ara verdi.

Aradan sonra komisyonun yerine oturmaması üzerine Erdoğmuş, birleşimi, saat 14.00'te toplamak üzere kapattı.