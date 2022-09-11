ENERJİ KAYNAĞI FRENK YEMİŞİ DALINDA ÇÜRÜYOR

ANTALYA başta olmak üzere Mersin ve Adana gibi sıcak iklime sahip illerde yetişen Frenk yemişi, lezzetli ve vitamin depo su olmasına rağmen dikenli yapısı nedeniyle çok fazla ilgi görmüyor. Dalında çürüyen Frenk yemişinin tadını bilenler toplayıp buzdolaplarında muhafaza ederek tüketiyor.

Halk arasında 'Dikenli incir', 'Hint inciri', 'Frenk inciri', 'Mısır inciri', 'Babutsa', 'Kilis inciri', 'Pabuç inciri', 'Kaynanadili', 'Kürek yemişi' gibi farklı yöresel isimlerle anılan 'dikenli incir' şifa kaynağı olarak anılıyor. Sindirim sistemini düzenleyerek kabızlığa, yorgunluğa, kolesterolü düşürmeye, cilt ve saç bakımına faydalı etkileri olduğu iddia edilen meyvenin C vitamini deposu olduğu ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği de uzmanlar tarafından belirtiliyor. Frenk yemişinin dikenli dış yüzeyi nedeniyle insanlar bu meyveden uzak duruyor. Toplamayı bilen ve meyvesine kolaylıkla ulaşanlar ise dalında çürümeden önce ulaşabildikleri kadarını evlerinde buzdolabında depoluyor. Günlük tüketilen Frenk yemişi, İspanya başta olmak üzere farklı ülkelerde kozmetikten, sağlık sektörüne kadar birçok alanda kullanılıyor.

'FRENK YEMİŞLERİ DALLARINDA ÇÜRÜYOR'

Yüksek vitamin ve mineralleriyle bağışıklık sistemini güçlendiren frenk yemişinin tüketiminin az olmasından dolayı meyveler dallarında çürüyor. Antalya ve çevresindeki birçok köyle ilçede yol kenarlarında yetişen, herhangi bir bakıma ihtiyaç duymadan büyüyen Frenk yemişinin yararını bilenler ise evlerinin bahçesine bitkiyi ekerek meyvelerinin olgunlaşmasını bekliyor.

'SAĞLIK AÇISINDAN OLDUKÇA ÖNEMLİ BİR MEYVE'

Oldukça lezzetli ve vitamin değeri yüksek olan Frenk yemişinin faydalarını Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hülya Kamarlı Altun anlattı. Altun, Frenk yemişinin Antalya ve çevresinde yetiştiğini belirterek, Türkiye'de gıda sanayisinde kullanımı ve tüketimin oldukça az olduğunu gördüklerini söyledi. Altun, Sağlık açısından birçok yararlı etkilere sahip. İçindeki su oranı çok yüksek. Yapısında C vitamini, B1- B2 ve A vitaminleri bulunuyor. Aynı zamanda mineral olarak kalsiyum, potasyum, magnezyum, demir ve fosfor da yapısında oldukça zengin. Türkiye genelinde çok bilinmeyen bir meyve. Biraz da dikenli olduğu için toplaması ve soyması zahmetli olmasından dolayı göz ardı ediliyor. Ama sağlık açısından oldukça önemli bir meyve. C vitamini oldukça yüksek. İçindeki bileşenler nedeniyle yüksek antioksidan özelliğe sahip. Bu özelliğiyle de enfeksiyonlara ve bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklığımızı güçlü tutmak için önemli bir meyve dedi.

BAHÇESİNDEKİ YEMİŞLERİ TOPLAYIP ÇEVRESİNE DAĞITIYOR

Türkiye'de Frenk yemişinin henüz tam olarak bilinmediğini söyleyen Karaöz köyünden çiftçi Erol Öztürk, Bu meyvenin büyümesi için ne bir gübreye ne de başka bir şeye ihtiyaç vardır. Tamamen doğanın içinde tek başına büyüyen bir meyve. Bu meyvenin önemini bilseler meyveler dallarında çürümez. Yeterince değerlendirilmiyor ve tüketilmiyor. Dikenli olması insanları korkutuyor olabilir. Fakat özel aparatlarla toplanıyor ve soğutulduğunda muhteşem bir lezzet oluyor. Dikenli kabuğunun içindeki meyveye ulaşmak aslında çok kolay. Bir çatal bir bıçak yardımıyla dış kabuğundan çok kolay ayrılabiliyor ve lezzetli meyvesine ulaşılıyor diye konuştu.