Enerjinin yıldızları ÇEDAŞ'ta işbaşı yaptı - Son Dakika

Enerjinin yıldızları ÇEDAŞ'ta işbaşı yaptı

28.12.2020 10:42
Enerjinin yıldızları ÇEDAŞ'ta işbaşı yaptı, System.String[]

SİVAS'ta elektrik dağıtım sektörünün yetişmiş çalışan ihtiyacına çözüm üretmek için başlatılan Enerjinin Yıldızları Projesi'nin ilk mezunları iş hayatına adım attı.

SİVAS'ta elektrik dağıtım sektörünün yetişmiş çalışan ihtiyacına çözüm üretmek için başlatılan Enerjinin Yıldızları Projesi'nin ilk mezunları iş hayatına adım attı. Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yüksek Gerilim Sistemleri Dalı'ndan mezun olan, başarılı beş öğrenci ÇEDAŞ'ta işbaşı yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile 2018 yılında imzalanan 'Mesleki Eğitim Protokolü'nün ardından İstanbul, Sivas ve Antalya'da belirlenen üç meslek lisesinde başlatılan Enerjinin Yıldızları Projesi'nin mezunları iş hayatına adım atmaya başladı. Projenin Sivas, Tokat ve Yozgat ayağını üstlenen Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Teknolojileri alanında Yüksek Gerilim Laboratuvarı kuran ve Yüksek Gerilim Sistemleri Dalı'nın oluşmasına katkıda bulanan Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), bölümden mezun olan başarılı beş gence iş imkanı sağlayarak sektöre kazandırdı.

18 ÖĞRENCİ HAFTADA ÜÇ GÜN ÇEDAŞ'TA STAJ YAPIYOREnerjinin Yıldızları Projesi'nin ilk mezunlarının daha okul biter bitmez sektörde yer aldığına işaret eden ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, "Genç meslektaşlarımızın aramıza katılmasından büyük bir mutluluk duyuyorum. Enerjinin Yıldızları Projesi çerçevesinde yetişen öğrencilerimiz tüm sektöre umut veriyor. Bugün beş arkadaşımız bizimle birlikte çalışmaya başladı. Bu sayı her geçen yıl daha da artacak. Proje kapsamında şu an itibarıyla Yüksek Gerilim Sistemleri Dalını tercih eden 12'nci sınıftaki 18 öğrenci haftada üç gün ÇEDAŞ'ta staj yapıyor. Yine 11'inci sınıfta olan 16 öğrencimiz Yüksek Gerilim Sistemleri Dalı'nda eğitimlerine devam ediyor" diye konuştu.TEKNİK OKUL EĞİTİM PROGRAMI'NA ALINDILARİş hayatına ilk adımı ÇEDAŞ'ta atan Yüksek Gerilim Dalı'ndan mezun öğrenciler, şirket tarafından önce oryantasyon programına alındı. Meslek yaşamları boyunca ihtiyaç duyacakları teknik ve mesleki yetkinlikleri geliştirmek üzere modüler yapıda tasarlanan Teknik Okul Eğitim Programı'na tabi tutulan öğrencilerin sınıf içi, online, uygulamalı parkur ve işbaşı eğitimleriyle sektörde çalışabilecek donanıma sahip olmaları amaçlanıyor. Bu eğitim sürecinin sonucunda öğrenciler, Sivas'ta Divriği, Kangal, Hafik, Yıldızeli ve Zara ilçelerinde Ocak ayından itibaren elektrik teknisyeni olarak görev yapmaya başlayacak.PROJE 2018 YILINDA BAŞLADI

Gençleri sektöre kazandıran proje yaklaşık üç yıl önce başladı. 27 Haziran 2018'de Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Mesleki Eğitim Protokolü imzalanmasının ardından ÇEDAŞ'ın desteği ile Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 'Yüksek Gerilim Sistemleri Dalı' açıldı. Ardından şirket, okulda öğrencilerin uygulamalı eğitimi için Avrupa standartlarında 'Yüksek Gerilim Sistemleri Laboratuvarı'nı kurdu. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 11'inci sınıf öğrencisi toplam 16 öğrenci Yüksek Gerilim Sistemleri Dalı'nı tercih etti ve bu öğrenciler 2019-2020 eğitim-öğretim yılında haftada üç gün ÇEDAŞ'ta stajlarını yaptı. Bölümü tercih eden 12'nci sınıf öğrencilerine uygulamalı sınıf eğitimlerinin yanı sıra elektrik piyasası, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verildi. Ayrıca öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlaması adına Akköy II Hidroelektrik Santrali'ni yerine inceleme gibi fırsatları içeren teknik geziler de düzenlendi.


Enerjinin yıldızları ÇEDAŞ'ta işbaşı yaptı
Enerjinin yıldızları ÇEDAŞ'ta işbaşı yaptı
Enerjinin yıldızları ÇEDAŞ'ta işbaşı yaptı
Enerjinin yıldızları ÇEDAŞ'ta işbaşı yaptı

milli eğitim bakanlığı, Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Lisesi, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Enerjinin yıldızları ÇEDAŞ'ta işbaşı yaptı - Son Dakika


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