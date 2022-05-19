Engin Altay Miting Alanında: "'milletin Sesi'nin 780 Bin 500 Kilometrekarelik Coğrafyada Duyulacağı Çok Kesin" - Son Dakika
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Engin Altay Miting Alanında: "'milletin Sesi'nin 780 Bin 500 Kilometrekarelik Coğrafyada Duyulacağı Çok Kesin"

19.05.2022 19:38

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Milletin Sesi” mitinginin yapılacağı Maltepe Miting Alanı’nda incelemelerde bulundu. Altay’a Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç eşlik etti. Herkesi 21 Mayıs Cumartesi günü yapılacak mitinge çağıran Altay, “Maltepe Meydanı'ndan milletin sesinin 780 bin 500 kilometrekarelik coğrafyada duyulacağı çok kesin" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Milletin Sesi" mitinginin yapılacağı Maltepe Miting Alanı'nda incelemelerde bulundu. Altay'a Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç eşlik etti. Herkesi 21 Mayıs Cumartesi günü yapılacak mitinge çağıran Altay, "Maltepe Meydanı'ndan milletin sesinin 780 bin 500 kilometrekarelik coğrafyada duyulacağı çok kesin" dedi.

CHP Grup Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Engin Altay, Maltepe'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katıldı. Altay daha sonra, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki hapis cezası ile siyasi yasak kararını onaması üzerine Bursa'dan İstanbul'a alınan "Milletin Sesi" mitinginin yapılacağı Maltepe Meydanı'nda incelemelerde bulundu. Altay'a Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç eşlik etti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Altay 'herkesi mitinge bekliyoruz' dedi.

Altay şunları söyledi:

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Bugün şu anda bayram etkinliklerine katılırken bir yandan da cumartesi günü büyük miting için, 'Milletin Sesi' mitingi ile ilgili hazırlıkları Belediye Başkanımız Ali Kılıç'la yerinde görelim istedik. Muhteşem kürsü, muhteşem bir sahne, muhteşem bir meydan. Çalışanların heyecanından bile 21 Mayıs akşamında Maltepe Meydanı'nda milletin sesinin 780 bin 500 kilometre karelik coğrafyada duyulacağı çok kesin. Herkesi cumartesi günü Maltepe Meydanı'na, Milletin Sesi'ne bekliyoruz."

Engin Altay Miting Alanında: 'milletin Sesi'nin 780 Bin 500 Kilometrekarelik Coğrafyada Duyulacağı Çok Kesin
Engin Altay Miting Alanında: 'milletin Sesi'nin 780 Bin 500 Kilometrekarelik Coğrafyada Duyulacağı Çok Kesin
Engin Altay Miting Alanında: 'milletin Sesi'nin 780 Bin 500 Kilometrekarelik Coğrafyada Duyulacağı Çok Kesin
Engin Altay Miting Alanında: 'milletin Sesi'nin 780 Bin 500 Kilometrekarelik Coğrafyada Duyulacağı Çok Kesin

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Kaynak: ANKA

Engin Altay, Ali Kılıç, Maltepe, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engin Altay Miting Alanında: ''milletin Sesi'nin 780 Bin 500 Kilometrekarelik Coğrafyada Duyulacağı Çok Kesin' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Engin Altay Miting Alanında: "'milletin Sesi'nin 780 Bin 500 Kilometrekarelik Coğrafyada Duyulacağı Çok Kesin" - Son Dakika
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