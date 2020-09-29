Erciş Belediyesi Kışla Caddesi'ni dekoratif direklerle aydınlatacak - Son Dakika

- Erciş Belediyesi Kışla Caddesi'ni dekoratif direklerle aydınlatacak

VAN - Van'ın Erciş Belediyesi Kışla Caddesi'nde başlatmış olduğu vitrin projesi kapsamında ışıklandırma sistemini dekoratif direklerle yapacak.

Proje kapsamında refüjlerin elektrik alt yapısını tamamlayan belediye, dekoratif aydınlatma direklerinin montajını sürdürüyor. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki caddenin aydınlatılması için toplam 75 adet dekoratif direk monte edilirken, caddenin prestiji de artıyor. Devam eden çalışmalar kapsamında Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, caddede incelemelerde bulundu. Hizmetin Erciş halkına hayırlı olması temennisinde bulunan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, "Erciş'imizi kuzeyden güneye, doğudan batıya modern bir şehir haline getirmek istiyoruz. Bu bölgelerimizde yapılan çalışmalarla birlikte esnafımızın ve vatandaşlarımızın bu caddelere olan ilgisi de artacak. Böylece buralar ticari bir canlılık kazanacak" dedi.

Erciş'i 2023 Vizyonuna hazırladıklarını belirten Mehmetbeyoğlu, "Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 'Gönül Belediyeciliği' anlayışını şehrimizin her bir noktasına ulaştıracağız" şeklinde konuştu.

Van merkez ve tüm ilçelerinde 2020 yılında ciddi yatırımlar ve büyük projeler yapıldığını belirten AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da, "Bu yıl Erciş'in yatırım yılıdır. Erciş, her konuda kalkınmayı hak eden bir ilçedir. Bizler de buradaki projeleri Ankara'ya taşıma konusunda elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.