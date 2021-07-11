Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları sürüyor

Kayseri'de gerçekleştirilen Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları, üçüncü günündeki Grand Prix Kayseri etabı ile devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ORAN Kalkınma Ajansı, Velo Erciyes ve Erciyes AŞ iş birliğinde düzenlenen yarışların üçüncü gününde kadın sporcular, Cumhuriyet Meydanı'ndan start aldı.

Erciyes Dağı Hacılar Kapı'da sona erecek parkurda kadın sporcular, 88,1 kilometre pedal çevirecek.

Öte yandan bugün saat 15.00'te erkek sporcular, 136,7 kilometrelik parkurda yarışacak.

Yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Rusya, Hollanda, Belçika, Ukrayna, Belarus, Panama, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Malezya, Fas, Kuveyt, İran, Irak ve Güney Afrika'dan 250 sporcu katılıyor.