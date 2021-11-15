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Erdoğan'ın evini gözetleyen ve casusluktan tutuklanan İsrailli çiftle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı - Son Dakika

Erdoğan'ın evini gözetleyen ve casusluktan tutuklanan İsrailli çiftle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı

15.11.2021 21:51

Türkiye'de "Casusluk" iddiasıyla tutuklanan İsrailli çiftin, ülkeye 4 Kasım Perşembe günü giriş yaptıkları ve Taksim'de bir otelde konaklayıp kentin pek çok kilit noktasından fotoğraf çektikleri ortaya çıktı. İsrailli çifte "rehberlik" yaptığı iddia edilen Türk vatandaşının ise İsrailli bir Yahudi kadınla evlenip boşandığı ve İbraniceyi de eski eşinden öğrendiğini söylediği iddia edildi.

İsrailli Natalie ve Modri O. çifti, geçtiğimiz Çarşamba günü İstanbul Üsküdar'da faaliyet gösteren Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nin restoran katından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraf ve videolarını çektikleri iddiasıyla İstanbul Terörle Mücadele Şubesince gözaltına alınmış, faillerle birlikte onlara "rehberlik" yaptığı öne sürülen İhsan A. isimli bir Türk vatandaşı çıkarıldıkları mahkemece "siyasal ve askeri casusluk" suçlamasıyla tutuklanmışlardı.

Konuyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Buna göre Modri ve Natalie O. çiftinin, Türkiye'ye 4 Kasım'da İstanbul Havalimanı'ndan giriş yaptıkları, dünyaca ünlü bir otel zincirinin Taksim merkezindeki şubesinde konakladıkları ve kentin pek çok noktasından yüzlerce kare fotoğraf ve video çektikleri öğrenildi.

TÜRKİYE'YE İLK GİRİŞLERİ 7 YIL ÖNCE

Şüphelilerin Türkiye'ye ilk ziyaretlerini 2014 yılında gerçekleştirdikleri aktarıldı. Modri O.'nun ülkesinde "otobüs şoförlüğü" yaptığını anlattığı kaydedilirken, çifte "rehberlik" yapan İhsan A.'nın ise güvenlik birimlerine verdiği ilk ifadede Türkiye'de oto tamir ve yedek parça sektöründe faaliyet gösterdiğini söylediği öğrenildi. Ayrıca "rehber" olarak görünen tutuklu sanık İhsan A.'nın İsrailli bir Yahudi kadın ile evlenip boşandığı, İbraniceyi de boşandığı eşi sayesinde öğrendiğini anlattığı belirtildi. İsrail asıllı karı-kocanın her ikisinin ilk evlilikleri ile beraber toplam 5 çocukları olduğu öğrenilirken, çiftin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğrafını kare içerisine alarak işaretledikleri belirtildi. Şüphelinin fotoğrafları anlık mesajlaşma programındaki "Aile" adlı gruba aktardıkları kaydedildi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

4 Kasım Perşembe günü Türkiye'ye geldikleri tespit edilen İsrailli Mordi ve Natalie O., geçtiğimiz Çarşamba günü İstanbul Üsküdar'daki Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesinin restoran katından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla tutuklanmışlardı. Çiftin, kulenin restoran bölümünden çektikleri fotoğrafları anlık mesajlaşma programı üzerinden 'Aile' diye adlandırdıkları bir gruba aktardıkları ileri sürüldü. Erdoğan'ın konutunun bulunduğu fotoğrafların söz konusu ülkedeki kişilere ne amaçla gönderildiği titizlikle incelenirken, kayıtların gizli servislere şifreli olarak aktarılıp aktarılmadığı da mercek altına alındı. Cumhurbaşkanının Kısıklı'daki konutu ile Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi arasındaki mesafenin yanı sıra, deniz seviyesinden 587 metre yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek yapısı olan kule hakkındaki teknik bilgilerin de söz konusu mesajlaşma grubuna aktarıldığı öğrenildi.

TUTUKLAMANIN İSRAİL'DEKİ YANKILARI SÜRÜYOR

İsrailli karı-kocanın tutuklanması, ülkelerinde de geniş yankı buldu. Erdoğan'ın Üsküdar'daki konutunun fotoğrafını çektikleri tespit edilen çiftin serbest bırakılması için devreye giren İsrail hükümeti, tutuklanan iki vatandaşının casus olduğuna yönelik iddiaları reddediyor.

Öte yandan Mordi ve Natalie O. çiftinin Türkiye'de tutuklanmasına ilişkin bugün İsrail basınına yansıyan yeni gelişmeler yaşandı.

İSRAİL BASININDAN HEYET İDDİASI

İsrail'in önde gelen basın yayın organlarının İsrail Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, tutuklu İsrailliler için bir heyetin Türkiye'ye gönderilmesine karar verildiği aktarıldı. Rina Djerassi başkanlığındaki heyetin, tutuklamaya ilişkin müzakereleri yürütmek üzere Türkiye'ye geleceği iddia ediliyor.

Türkiye, Taksim, Kasım, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erdoğan'ın evini gözetleyen ve casusluktan tutuklanan İsrailli çiftle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan'ın evini gözetleyen ve casusluktan tutuklanan İsrailli çiftle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı - Son Dakika
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