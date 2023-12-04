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Erdoğan'ın Gazze diplomasisi hız kesmiyor! Bugün Katar'a ardından da Yunanistan'a gidecek - Son Dakika

Erdoğan'ın Gazze diplomasisi hız kesmiyor! Bugün Katar'a ardından da Yunanistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun Gazze diplomasisi devam ediyor. Bugün Katar'a gidecek olan Erdoğan, çatışmalara ara verilmesinde arabuluculuk rolü üstlenen Katar Emiri ile Gazze'de insani aranın yeniden başlatılması ve kalıcı ateşkesin sağlanması konularını değerlendirecek. 7 Aralık Perşembe günü Atina'ya gidecek olan Erdoğan'ın burada yapacağı görüşmelerde de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları gündemde olacak.

04.12.2023 - 08:03,  Güncelleme: 08:39
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğine devam ediyor. Erdoğan, bu yılki 19'uncu yurt dışı ziyaretini Katar'a yapacak.

DOHA'DA AL SANİ İLE BİR ARAYA GELECEK

Cumhurbaşkanı, bugün öğleden sonra Katar'ın başkenti Doha'da olacak. Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek. Hem iki ülke ilişkileri hem de bölgesel gelişmeler ele alınacak.

TİCARET HACMİNİ ARTIRACAK YENİ ANLAŞMALAR MASADA

Türkiye ile Katar arasındaki ilişkiler son yıllarda büyük bir ivme kazandı. İki ülke arasında yaklaşık 2,5 milyar dolarlık ticaret hacminin daha da arttırılması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında da ticaret hacminin arttırılması için bazı iş birliği anlaşmalarına da imza atılacak.

Erdoğan'ın Gazze diplomasisi hız kesmiyor! Bugün Katar'a ardından da Yunanistan'a gidecek

EN ÖNEMLİ BAŞLIK GAZZE OLACAK

Cumhurbaşkanı'nın, Al Sani ile görüşmesinde en önemli başlıklardan biri de Gazze olacak. Erdoğan, çatışmalara ara verilmesinde arabuluculuk rolü üstlenen Katar Emiri ile Gazze'de insani aranın yeniden başlatılması ve kalıcı ateşkesin sağlanması konularını değerlendirecek.

KÖRFEZ İŞ BİRLİĞİ KONSEYİ'NDEKİ MESAJI DA MERAKLA BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan salı günü de Katar'da olacak. Körfez İş birliği Konseyi toplantısına katılacak. Erdoğan'ın bu toplantıda da İsrail'in Gazze'deki katliamıyla ilgili mesajlar vermesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyaretinin ardından Türkiye'ye dönecek.

Erdoğan'ın Gazze diplomasisi hız kesmiyor! Bugün Katar'a ardından da Yunanistan'a gidecek

PERŞEMBE GÜNÜ ATİNA'YA GİDECEK

Cumhurbaşkanı 7 Aralık Perşembe günü ise, Atina'ya gidecek. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye dönüş yolunda, kritik ziyaretine ilişkin önemli mesajlar verdi. "Temennimiz o dur ki yeni bir dönem başlamış olsun, ABD bizi birbirimize düşürme gayretinde, biz ilişkileri geliştirirsek kazançlı çıkarız" dedi.

ANKARA-ATİNA HATTINDA YENİ DÖNEM

Türkiye ile Yunanistan arasında uzun yıllardır Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimler, 6 Şubat depremlerinin ardından bir kenara bırakılmıştı. 11 ili vuran depremlerin ardından, Ankara-Atina hattında yeni bir dönem başlamıştı. Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretinde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımlar ele alınacak. Cumhurbaşkanı'nın görüşmelerinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da gündemde olacak.

Yunanistan, Filistin, İsrail, Atina, Katar, Gazze, Doha, Diplomasi, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan'ın Gazze diplomasisi hız kesmiyor! Bugün Katar'a ardından da Yunanistan'a gidecek - Son Dakika
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