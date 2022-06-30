Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , NATO Zirvesi sonrasında Madrid 'de basın toplantısı düzenledi. Erdoğan "Hiç şüphesiz bu muhtıra Türkiye ve milletimiz açısından zorlu müzakere sürecinden sonra elde edilmiş diplomatik bir zaferdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Erdoğan: Üçlü muhtıra, diplomatik bir zaferdir - Son Dakika

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