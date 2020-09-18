Ereğli'de 4 ayda boğulma tehlikesi geçiren 53 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde belediye plaj tesislerinde 4 ayda boğulma tehlikesi geçiren 53 kişinin cankurtaranlar tarafından kurtarıldığı bildirildi.

Ereğli Belediyesi Sevgi Barış Dostluk Plajı ve Mesire Alanı Sorumlusu Namık Şahin, gazetecilere, Ereğli ve Alaplı ilçeleri arasındaki sahil şeridinde Ereğli Belediyesi tarafından hizmet veren plaj tesisleriyle mesire alanında vatandaşlara 12 cankurtaran, 4 sağlık personeli, 3 sorumlu personel, 12 güvenlik personeli, 13 temizlik ve park bahçe personeli, 4 bot, zabıta ve bir jetski ile hizmet verdiklerini söyledi.

13 Haziran'da halkın hizmetine açılan tesislerde plajların 20 Eylül'de kapanacağını, mesire alanının ise hizmet vermeye devam edeceğini anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Tesislerimizde sezonda Ankara, Bolu, Düzce, İstanbul başta olmak üzere yurt içinden ve yurt dışından vatandaşlarımızı misafir ettik. 4 aylık dönemde cankurtaran ekibimiz boğulma tehlikesi yaşayan 53 olaya müdahale etti. Bu dönemde 642 kişi de çeşitli nedenlerle sağlık ekibimize müracaatta bulundu. Travma, alerji ve benzeri sebeplere bağlı olarak 6 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi."

Şahin, önümüzdeki sezon da halkı en iyi şekilde ağırlamak için hazırlık yapacaklarını sözlerine ekledi.