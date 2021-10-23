Üye Girişi
"Erken seçim mi var sahaya inildi?" sorusuna AK Parti'den cevap! Tüm meraklar giderildi - Son Dakika

"Erken seçim mi var sahaya inildi?" sorusuna AK Parti'den cevap! Tüm meraklar giderildi

23.10.2021 08:42

AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, kulislerde son dönemde sıkça ifade edilen "Erken seçim mi var sahaya inildi?" sorusuna cevap verdi. Ataş, seçimlerin 2023'te yapılacağını ifade ederek, "Eğitim faaliyetleri yapılınca insanların akıllarına şu geliyor 'erken seçim mi var sahaya inildi' diye, hayır biz her zaman sahalarda olan bir partiyiz ama salgın sürecindeki açığı kapatmaya çalışıyoruz" sözlerine yer verdi.

AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı "Teşkilat Akademisi" eğitimleri kapsamında Kars'ta bulunan Ataş, bir kafede basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"EĞİTİMLER KESİNTİSİZ SÜRECEK"

Ataş, burada yaptığı konuşmada, "Yarın ve ertesi gün Kars ve Ardahan'da düzenlenecek eğitimlere katılmak için geldik. Katılımcı arkadaşlara bir konuda bilgilerimizi aktarmak için Kars'tayız. Bu programlar 18-19 Aralık tarihlerine kadar kesintisiz devam edecek." dedi.

AK Parti'den 'Erken seçim mi var sahaya inildi?' sorusuna cevap

"AK PARTİ 20 YILDIR ÇOK GÜZEL HİZMETLER SUNDU"

Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzincan, Hakkari ve Van'da faaliyetlerin devam edeceğini dile getiren Ataş, "AK Parti bu ülkede 20 yıllık iktidar sürecinde milletimizi birçok güzel hizmetlerle buluşturmuş bir siyasi partidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemize yaptığımız güzel hizmetlerden dolayı gurur duyuyoruz ve yapılan hizmetleri yeterli görmediğimiz için daha güzel hizmetlere inşallah bundan sonraki süreçlerde milletimizin bize destek ve teveccühü sürdüğü sürece bu hizmetleri yapmayı, sürdürmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

"ERKEN SEÇİM Mİ VAR?" SORUSUNA YANIT

Ataş, son dönemde sıkça dile getirilen "Erken seçim mi var sahaya inildi?" sorusuyla ilgili de "Bu eğitim faaliyetleri yapılınca insanların akıllarına şu geliyor 'erken seçim mi var sahaya inildi' diye, hayır biz her zaman sahalarda olan bir partiyiz ama salgın sürecinde sahalara arzu ettiğimiz şekilde inemedik, bu açığı kapatmaya çalışıyoruz. Türkiye'de seçim haziran 2023 yılında inşallah yapılacak. Şu anda gündemimizde bir seçim yok, Türkiye'nin bana göre şu anda seçime ihtiyacı yok. İnşallah 2023 yılında gelecek 100 yılı şekillendirecek en önemli eşiği aşarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi yeni hizmetlerle buluşturmanın gayreti içinde olacağız. Görevimiz ne olursa olsun, bir nefer olarak onunla birlikte çalışmaktan bugüne kadar hep gurur duyduk, bundan sonra da o gurur tablosunu inşallah yaşamaya ömrümüzün sonuna kadar devam edecektir. Biz bu ülke için, vatan için, bu topraklar için, millet için hayatını vakfetmiş bir liderin önderliğinde bu çalışmaları sürdürmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erken seçim mi var sahaya inildi? sorusuna AK Parti'den cevap! Tüm meraklar giderildi
Erken seçim mi var sahaya inildi? sorusuna AK Parti'den cevap! Tüm meraklar giderildi

Togo Cumhuriyeti, AK Parti, Türkiye, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Erken seçim mi var sahaya inildi?' sorusuna AK Parti'den cevap! Tüm meraklar giderildi - Son Dakika


Son Dakika

Hulusi Akar'dan ABD'nin F-16 teklifine ilk yorum: Teknik çalışmalar başladı, takipteyiz 09:22 Hulusi Akar'dan ABD'nin F-16 teklifine ilk yorum: Teknik çalışmalar başladı, takipteyiz Husumetlisinin yemek yediği restoranda kurşun yağdırdı 08:51 Husumetlisinin yemek yediği restoranda kurşun yağdırdı Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi 08:40 Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi
Heykel eleştirisi yapan İYİ Partili İbrahim Özkan, belediyeyi öğrenince paylaşımını sildi 08:34 Heykel eleştirisi yapan İYİ Partili İbrahim Özkan, belediyeyi öğrenince paylaşımını sildi Bomba iddia! Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson erkekler tuvaletinde basıldı 00:27 Bomba iddia! Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson erkekler tuvaletinde basıldı Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri izleyenleri hüzne boğdu 00:12 Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri izleyenleri hüzne boğdu
Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesinden sonra eski başkan Yılmaz'dan endişelendiren dolar yorumu: Sistem çöker 23:13 Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesinden sonra eski başkan Yılmaz'dan endişelendiren dolar yorumu: Sistem çöker Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti 21:27 Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti

Son Dakika Haberleri
09:29 TSK yürüttüğü operasyonla eylem hazırlığındaki 2 teröristi öldürüldü
09:21 Hulusi Akar'dan ABD'nin F-16 teklifine ilk yorum: Teknik çalışmalar başladı, takipteyiz
09:02 Direksiyon hakimiyetini kaybeden genç kız, arkadan gelen aracın çarpmasıyla feci şekilde hayatını kaybetti
08:51 Alkollü sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek tıra çarptı
08:50 Husumetlisinin yemek yediği restoranda kurşun yağdırdı
08:41 Poligonda atış talimi esnasında, başına ateş ederek yaşamına son verdi
08:39 Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi
08:38 Dışişleri Bakanlığı, Osman Kavala çağrısı yapan 10 ülkenin büyükelçisini yok sayılacak
08:37 Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın kalp krizi sonucu aniden yaşamını yitirmesi sanat camiasında büyük üzüntüye sebep oldu
08:34 Heykel eleştirisi yapan İYİ Partili İbrahim Özkan, belediyeyi öğrenince paylaşımını sildi
TSK yürüttüğü operasyonla eylem hazırlığındaki 2 teröristi öldürüldü TSK yürüttüğü operasyonla eylem hazırlığındaki 2 teröristi öldürüldü         
09:30
Direksiyon hakimiyetini kaybeden genç kız, arkadan gelen aracın çarpmasıyla feci şekilde hayatını kaybetti Direksiyon hakimiyetini kaybeden genç kız, arkadan gelen aracın çarpmasıyla feci şekilde hayatını kaybetti         
09:02
Poligonda atış talimi esnasında, başına ateş ederek yaşamına son verdi Poligonda atış talimi esnasında, başına ateş ederek yaşamına son verdi         
08:41
Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın kalp krizi sonucu aniden yaşamını yitirmesi sanat camiasında büyük üzüntüye sebep oldu Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın kalp krizi sonucu aniden yaşamını yitirmesi sanat camiasında büyük üzüntüye sebep oldu         
08:37
Futbol dünyasını ayağa kaldıran proje eksen değiştirdi! Türk takımları da davet edilecek Futbol dünyasını ayağa kaldıran proje eksen değiştirdi! Türk takımları da davet edilecek         
01:00
Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti         
00:18
Burun estetiği yaptıran Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, bambaşka biri oldu Burun estetiği yaptıran Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, bambaşka biri oldu         
23:59
Seksenler'in sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay'ın ölümüyle ilgili kahreden detay! Ezberini okurken yere yığılmış Seksenler'in sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay'ın ölümüyle ilgili kahreden detay! Ezberini okurken yere yığılmış         
21:51
Film setinde yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin sessizliğini bozdu Film setinde yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin sessizliğini bozdu         
20:05
Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi         
19:27
Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı         
17:34
Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir         
17:23
Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti         
16:29
İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu         
15:35
Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi         
14:09
Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde         
12:42
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı         
11:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 09:47:18. #1.13#
SON DAKİKA: "Erken seçim mi var sahaya inildi?" sorusuna AK Parti'den cevap! Tüm meraklar giderildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement