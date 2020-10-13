Ermenistan saldırılarına tepki için Diyarbakır'dan Azerbaycan'a yürüyecek - Son Dakika

ERMENİSTAN'ın 1992 yılında Dağlık Karabağ'da Hocalı kasabasında yaptığı katliama dikkat çekmek için 2012 yılında Ankara'dan yola çıkarak Azerbaycan'a yürüyen Azerbaycan asıllı Kıbrıs Gazisi Kalender Bayramlı (66), Ermenistan'ın son saldırılarına tepki için bu kez de Diyarbakır'dan Azerbaycan'a yürüyecek. Ateşkes sonrası Ermenistan'ın saldırılarında çocukların öldüğünü söylerken gözyaşlarını tutamayan Bayramlı, "Buradan Azerbaycanlı dostlarıma diyorum ki; artık yeter, kalkın ayağa" dedi.

Ankara'da yaşayan Azerbaycan kökenli Kıbrıs Gazisi Kalender Bayramlı, 1992 yılında Ermenilerin Dağlık Karabağ'da Hocalı kasabasında gerçekleştirdiği katliama dikkat çekmek amacıyla 2012 yılında Ankara'dan yola çıkarak 43 gün boyunca 2 bin 882 kilometre yürüdü ve Azerbaycan'ın Ağdam kentine ulaştı. Kıbrıs Gazisi Bayramlı, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik son saldırılarına tepki göstermek amacıyla bu defa da bir süredir bulunduğu Diyarbakır'dan yine Azerbaycan'a yürüyecek.

'ERMENİSTAN ÇOCUKLARI KATLEDİYOR'2012 yılında 'kimse savaşmasın' diye yola çıktığını hatırlatan Bayramlı, Ermenistan'ın hiçbir sebep yokken Azerbaycan'a saldırarak, çocukları öldürdüğünü söyledi. Ateşkes olmasına rağmen saldırılarını durdurmayan Ermenistan'ın çocukları katlettiğini ifade ederken, gözyaşlarına hakim olamayan Bayramlı, bu yolda gerekirse ölüp, şehit olmak istediğini dile getirerek, şöyle konuştu: "Ermenistan, 2012'de tekrar savaş başlatmıştı. Onlar da bizimkiler de savaşmasın diye o yola çıktım. 2 bin 882 kilometre yürüdüm. Ben gittiğim zaman Azerbaycan'da bütün halk, haklı olduğumu söylemişti. O zaman yumuşak bir ortam oluştu ve savaş da bitti ama şimdi gelip, tekrar tekrar hiçbir sebep yokken çoluk çocuğu öldüren bu Ermenileri hiç kimse affetmez. Yine çocukları öldürdüler. Bunu Türk medyasından başka yazan yok. Bu amaçla gideceğim. Dikkat çekmek için ve bu savaşı bitirmelerini istediğim için yürüyeceğim. Ateşkes oldu. Azerbaycan 'tamam' dedi ve bir tane mermi atmadı ama onlar çocukları öldürmeye devam etti. İnsanın gözü doluyor. Buradan Azerbaycanlı dostlarıma diyorum ki; 'Artık yeter, kalkın ayağa siz de. Ne yapacaksanız yapın, biz yolda, siz savaşta yapın'. Bunlar ahlaksız insanlar. Çocuk öldürülmez. 3 yaşındaki çocuk öldürülür mü? 1954 doğumluyum, 1974 Kıbrıs Savaşı gazisiyim. Biz, askerde gazi olmak hoş değil, şehit olmak iyidir. Ben de gerekirse bu yolda ölür ve şehit olurum. Diyarbakır'dan çıkacağım yola. Allah'ıma güvenip inanacağım, gideceğim. Hiçbir şeyden de korkmuyorum. Ateşkesten sonra çoluk çocuğa ve silahsız insanlara yaptığınız muamele hangi insanlığa sığar, hangi devlet anlayışına sığar?"2012 YÜRÜYÜŞÜNDE CUMHURBAŞKANI ALİYEV İLE DE GÖRÜŞTÜ

2012 yılındaki yürüyüşü sonrasında Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de bir araya gelen Kalender Bayramlı, Azerbaycan Meclisi'nde Cumhurbaşkanı Aliyev ile çektirdikleri fotoğrafları gösterdi. 15 gün Bakü'de kaldığını, önce Azerbaycan Başbakan Yardımcısı, Göçmen ve Mültecilerden Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Ali Hasanov ile görüştüğünü, Hasanov'un da kendisini Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştürdüğünü söyledi. Aliyev ile 10 dakika bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Bayramlı, Aliyev'in isteği üzerine beraber Meclis'e gittiklerini, orada birçok milletvekili ile görüştüğünü ifade etti. Hasanov'un kendisine kahramanlık madalyası vermek istediğini de belirten Bayramlı, bunu kabul etmediğini aktardı.