10 sakız ağacı "anıt ağaç" olarak tescillendi

Erzincan'daki 10 sakız ağacı, Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü tarafından "anıt ağaç" olarak tescillenip korumaya alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bulunduğu yörenin tarihi, kültürü ve folklorunda özel yere sahip, doğal miras kabul edilen anıt ağaçların tescillenmesi ve bakımının yapılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kemaliye ilçesine 65 kilometre uzaklıktaki Aşağıumutlu köyünün mezarlık mevkisinde bulunan 10 sakız ağacının yaş tespiti ve korunmaya alınması için yöre halkı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden başvuruda bulundu.

Başvuru üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsünden bölgeye gelen yetkililer, yolun alt ve üst bölümlerinde bulunan 10 sakız ağacının artım burgusu yardımıyla ölçümlerini gerçekleştirdi.

Uzmanlar yaptıkları ölçümlerde bu ağaçların 602, 621, 622, 662, 669, 675, 677, 702, 801 ve 1002 yaşlarında anıtsal değere sahip olduklarını belirledi.

Yapılan işlemlerin ardından doğal miras kabul edilen sakız ağaçları "anıt ağaç" olarak tescillenerek koruma altına alındı.

Yöre halkı tarafından kutsal görülüyor

Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Selami Öksüz, AA muhabirine, sorumluluk sahaları içerisinde tescillenen ağaçların genellikle yöre halkı tarafından kutsal kabul edilerek korunduğunu söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sorumluluğunda anıt ağaçlarının korunması ve gelecek nesillere bırakılması için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Öksüz, şöyle konuştu:

"Bu anıt ağaçlar genellikle yöre insanımız tarafından bir türbe, bir şehit mezarı gibi görülmektedir. Bu ağaçların dalları koparıldığında ise insanların başına bir kaza ya da hastalık geleceği rivayet edilir ve ağızdan ağıza dolaşır. Bu rivayetler aslında orman varlığı az olan Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki anıt ağaçların varlıklarını 1000 yılın üzerinde sürdürmelerini sağlamaktadır."

Orman yüksek mühendisi Mehmet Ali Başaran da bu ağaçların şu ana kadar ölçülen en yaşlı sakız ağaçları olduğunu vurgulayarak, "Çünkü yaptığım araştırmalarda bugüne kadar en yaşlı sakız ağacının Gaziantep'te 601 yaşında olduğu belirlenmiş. Bu ağaçların yaşı 602 ile 1002 arasında. Mersin, Adana, İzmir, Mardin'de sakız ağaçları var ama yaşları 200-300 civarında. Dolayısıyla Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Aşağıumutlu köyündeki 10 sakız ağacının Türkiye'nin en yaşlı sakız ağaçları olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim." diye konuştu.