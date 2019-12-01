Erzurum'a sis çöktü

ERZURUM'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis şehrin üzerini kapattı.

Cuma gününden itibaren yağışlı bir havanın etkisine giren Erzurum'da bugün sabah saatlerinden itibaren yoğun sis yaşandı. Yer yer görüş mesafesinin 50 metrenin altına düştüğü kent merkezinde Palandöken Dağı'nın zirvesi görünmez oldu. Kartpostallık görüntüler oluşturan sis öğle saatlerine doğru dağıldı.

Bu arada Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, bugün akşam saatlerinden itibaren Erzurum'da yoğun kar yağışının yaşanması bekleniyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda bugün saat 18.00'de başlayacak olan yoğun kar yağışı 2 Aralık Pazartesi günü saat 12.00'ye kadar devam edecek. Erzurum'la birlikte Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da 20 santimetre ve üzerinde bir kar yağışının beklendiğini belirten meteoroloji yetkilileri, vatandaşların dikkatli olmasını istedi.