Erzurum'da sülfür gazı alarmı! Okul ve termal tesisler kapatıldı

27.11.2025 15:34
Erzurum'un Aziziye ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda asansör bakımı için gelen işçilerin asansör boşluğu zemininde koku hissetmeleri üzerine başlayan incelemelerde kokunun sülfür gazı kaynaklı olduğu tespit edildi. Hemen alarm durumuna geçilerek okul ile tüm termal tesisler geçici süreyle kapatıldı.

Erzurum'un Aziziye ilçesindeki Atatürk İlkokulunun asansör boşluğunda sülfür gazı tespit edilmesi sonucu söz konusu okul ile tüm termal tesisler geçici süreyle kapatıldı.

KÖTÜ KOKU SÜLFÜR GAZİ KAYNAKLI ÇIKTI

Valilikten yapılan açıklamada, 25 Kasım'da Aziziye ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda asansör bakımı için gelen işçilerin asansör boşluğu zemininde koku hissetmeleri üzerine kokunun doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirildiği belirtildi.

Bunun üzerine okul yönetimi tarafından doğal gaz dağıtım firması ekiplerinin bölgeye çağrıldığı aktarılan açıklamada, "Kokunun kaynağının doğal gaz sızıntısı olmadığı anlaşılarak AFAD ekipleri hızlı şekilde okula intikal ettirilmiştir. AFAD ekiplerinin ölçüm ve incelemeleri sonucu ortamdaki kokunun sülfür gazı (kükürt) kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Asansör tedbir amacıyla kullanım dışı bırakılmış, alana inen merdiven ve koridorlar güvenlik bariyeriyle kapatılmıştır. AFAD tarafından tutulan tutanakta diğer katlarda yapılan ölçümlerde gaz tespit edilmediği, yayılımın asansör boşluğundaki zeminle sınırlı kaldığı belirtilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

OKUL VE TERMAL TESİSLER KAPATILDI

Açıklamada, konunun incelenmesi ve alınacak önlemlerin tespiti için Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı ekiplerin olay yerine geldiği ifade edilerek, öğrenci ve personelde herhangi bir sağlık sorunu olmadığının tespit edildiği bildirildi.

Aziziye İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Atatürk İlkokulu'nda tedbir amaçlı eğitime ara verildi. Sorun giderilinceye kadar öğrencilerin ilçedeki Mesleki Eğitim Merkezi'nde öğrenimlerini sürdürmelerine karar verildi. İl Hıfzıssıhha Kurulu da Aziziye ilçesindeki tüm termal tesislerin faaliyetleri tedbir amaçlı geçici süreyle durdurdu.

"AFAD EKİPLERİ ÖLÇÜMLER YAPTI"

AFAD ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra Atatürk Üniversitesinin jeoloji, jeofizik, kimya ve inşaat mühendisliğinden gelen bilim heyetinin okulda incelemede bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tespit edilen sülfür gazının termal kaynaklı olduğu değerlendirilmiştir. 26 Kasım'da Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı ekipler, Ilıca Termal Tesisleri'nde incelemelerde bulunmuş ve numuneler almıştır. Tesisten alınan numunelerde de sülfür gazı ve insan sağlığına olumsuz etki edebilecek diğer birtakım gazların oranlarının normal değerlerinin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte aynı gün AFAD ekipleri Atatürk İlkokulu'nda üst kattan başlamak suretiyle tüm binada tekrar ölçümler yapmıştır. Bu ölçümlerde eksi 1 olarak ifade edilen bodrum kata kadar gaz sızıntısı olmadığı ancak bodrum katta sızıntının devam ettiği tespit edilmiştir. Personel ve öğrencilerin sağlık durumları tekrar sorgulanmış ve herhangi bir sağlık şikayeti olmadığı anlaşılmıştır."

Bölgede bulunan termal otel ile aquaparkta yapılan ölçümlerde de benzer gazların tespit edildiği anlatılan açıklamada, bunun üzerine bilim ve sağlık heyeti tarafından durumun ortak sorun olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KURULDU

Açıklamada, konunun önemine binaen saha çalışmaları devam ederken Valilik başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi, Aziziye Kaymakamlığı, Aziziye Belediye Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD ve Atatürk Üniversitesinden konunun uzmanlarından oluşan bir araştırma ve değerlendirme komisyonu kurulduğu ifade edildi.

Elde edilen bulgular, risk ve güvenlik yönetimi ile geliştirilecek önleme politikaları hakkında değerlendirilmeler yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Komisyonda yer alan bilim insanları ve uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında meydana gelen gaz sızıntılarının kaynağı henüz kesin olarak tespit edilememekle birlikte genel kanaat, hafif şiddetteki sismik hareketlerin bu sızıntılara yol açabileceği yönündedir. Araştırma ve Değerlendirme Komisyonu tarafından alınan kararlar doğrultusunda insan sağlığını tehdit ihtimaline karşı Aziziye İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Atatürk İlkokulu'nda tedbir amaçlı eğitime ara verilmiştir. Sorun giderilinceye kadar öğrencilerin ilçede bulunan Mesleki Eğitim Merkezi'nde öğrenimlerini sürdürmelerine karar verilmiştir. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Aziziye bölgesindeki tüm termal tesislerin faaliyetleri tedbir amaçlı geçici süreyle durdurulmuştur."

Açıklamada, araştırma, değerlendirme ve çözüm faaliyetlerinin titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

