Esat Yontunç\'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri

Uyuşturucu soruşturması kapsamında dün havalimanında gözaltına alınan Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontunç bugün adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlikçe Yontunç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yontuç'un savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

"HAYATIM BOYUNCA UYUŞTURUCU KULLANMADIM"

Aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu söyleyen Yontunç ifadesinde, "Hayatım boyunca hiçbir zaman uyuşturucu madde kullanmadım. Uyuşturucu madde kullanılan ortamlarda da bulunmadım. Bu tarz etkinliklere de katılmam. Ayrıca fuhuşa aracılık etmedim. Benim kimseyle bu şekilde iletişimim olamaz. Monkey Project isimli işletmenin düzenlemiş olduğu eğlence etkinliğine katılmadım. Bu firmadan sadece Charlie Can isimli kişiyle birkaç kez görüştüm. Kendisiyle uyuşturucu madde alışverişi gibi bir durum asla söz konusu olamaz. Sormuş olduğunuz Ege Mutaf isimli kişiyi tanımıyorum. Bu kişinin ne iş yaptığını da bilmiyorum. Kendisiyle herhangi bir şekilde iletişimim olmamıştır." dedi.

"ŞEYMA SUBAŞI'YI ESKİDEN TANIRIM"

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı ile ilgili soruya da yanıt veren Yontunç, "Sormuş olduğunuz Şeyma Subaşı'yı eskiden tanırım. İş ortağımın eski eşidir. Kendisiyle herhangi bir şekilde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılan ortamlarda bulunmadım, bu tarz ilişkilerim asla olmamıştır. İfademde son olarak belirtmek isterim ki sormuş olduğunuz sorular bile benim hicap duymama sebebiyet verdi. Benim asla hayatım boyunca bu tarz ilişkilerim olmamıştır. Uyuşturucu madde kullanılmaması konusunda da çevremdeki herkesi uyarırım. Üzerime atılı böyle suçlamaların olduğunu duyduğumda kendime güvenerek geldim" ifadelerini kullandı.