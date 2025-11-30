Esenyurt'ta Silahlı ve Bıçaklı Kavga - Son Dakika
Esenyurt'ta Silahlı ve Bıçaklı Kavga

Esenyurt'ta Silahlı ve Bıçaklı Kavga
30.11.2025 23:49
Esenyurt'ta alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 8 kişi yaralandı, çok sayıda gözaltı var.

Esenyurt'taaralarında alacak verecek meselesi olan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 8 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaya karışan diğer kişiler ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Esenyurt savaş alanına döndü! Alacak kavgasında 8 yaralı

KAVGA SOKAĞA TAŞTI

Olay, saat 21.00 sıralarında Çınar Mahallesi 1426. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre alacak verecek meselesi olan iki grup arasında iş yerinde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. İş yerinde başlayan kavga sokağa taşındı.

8 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kavgada 2 kişinin silahla, 6 kişinin ise bıçakla yaralandığı belirlenen 8 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kavgaya karışan diğer kişiler ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

