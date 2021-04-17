ESHOT'un 2020 faaliyetlerine onay - Son Dakika

ESHOT'un 2020 faaliyetlerine onay

17.04.2021 13:33
ESHOT'un 2020 faaliyetlerine onay, System.String[]

ESHOT Genel Müdürlüğünün 2020 yılı faaliyet raporu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde oylanarak kabul edildi.

ESHOT Genel Müdürlüğünün 2020 yılı faaliyet raporu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde oylanarak kabul edildi. Rapora göre ESHOT Genel Müdürlüğü, ağır pandemi koşullarına rağmen 2020'de gider bütçesinin yaklaşık yarısını yeni otobüs alımına ayırarak, tek seferde en büyük otobüs alımına imza atan belediye kuruluşu oldu.

ESHOT Genel Müdürlüğünün İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde görüşülerek onaylanan 2020 Faaliyet Raporuna göre, kurumun 2020-2024 dönemini kapsayan Stratejik Plan'da belirlenen hedeflere yönelik çalışmalar yapıldı.

Rapor hakkında değerlendirmeler yapan CHP Meclis Grubu Sözcüsü Nilay Kökkılınç, "İzmir'de tüm toplu ulaşım hizmetlerinin yaklaşık yarısını karşılayan ESHOT, yurttaşlara; eşit, erişilebilir, konforlu ve kaliteli hizmet sunuyor. Kurumun, 2020 yılı faaliyet raporuna bakıldığına, İzmir Büyükşehir Belediyesinin yayınladığı tasarruf tedbirlerine uyulduğu, kamu kaynaklarının, mali saydamlık esaslarına uygun, etkili, verimli ve ekonomik kullanıldığı görülüyor" dedi.

Pandemiye rağmen yatırım

Mart 2019'dan bu yana devam eden korona virüsü salgınının, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sosyal ve ekonomik yaşamı olumsuz etkilediğini kaydeden Kökkılınç, şöyle devam etti:

"Toplu ulaşımda, hem alınan tedbirler gereği hem de toplumsal endişe nedeniyle yüzde 80'lere varan oranlarda biniş kayıpları yaşandı. Gelinen noktada, toplu ulaşım araçlarını kullananların oranı, pandemi öncesine göre halen yüzde 50 seviyelerinde. Bu şartlar, ESHOT açısından da son derece önemli gelir kaybı oluşturdu; ancak tüm bu olumsuz koşullara rağmen, kurumun, hizmet kalitesini artırma yolunda yatırımlarına devam ettiğini, bütçesinin önemli bir kısmını yeni otobüs alımlarına ayırdığını görüyoruz."

Tek seferde 364 otobüs alındı

Bu kapsamda çevreci, konforlu, engelli binişine uygun ve teknolojik donanımlarıyla ön plana çıkan 32 adet solo ve 10 adet körüklü otobüs ile 10 midibüs olmak üzere toplam 52 aracın Devlet Malzeme Ofisi'nden (DMO) alındığını belirten Kökkılınç, "Ardından da 2020'de tek seferdeki en büyük otobüs alımına imza atıldı. Düzenlenen ihale ve sonrasında yapılan yüzde 20 iş artışı ile toplamda 204 solo ve 160 körüklü otobüs, tek kalemde, üstelik de son derece uygun fiyat, ödeme koşulları ve satış sonrası hizmet paketiyle satın alındı" diye konuştu.

Kökkılınç, sözlerini şöyle tamamladı: "Aralık 2015'te alınan 15 solo otobüs ve yine 2020'de İZULAŞ filosuna dahil edilen 16 solo otobüs de dikkate alındığında, İzmir Büyükşehir Belediyesinin son 15 ayda toplam 451 yeni otobüsü vatandaşlarımızın hizmetine sunduğunu görüyoruz. Türkiye'de bunu yapabilen ikinci bir belediye yok. Böylece Başkan Tunç Soyer'in, 2020-2024 Stratejik Planı'na da işlediği '500 yeni otobüs' hedefinin 451'i, ilk iki yılda gerçekleşmiş oldu."

Başkan Soyer: "Tüm bu krizlere rağmen sefer sayılarını azaltmaya gitmedik"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yaptığı değerlendirmede, "Pandemi döneminde, toplu ulaşımda sağlık güvenliğini azami ölçüde sağlamak için otobüs filomuzu gençleştirme, yurttaşlarımıza daha güvenli ve konforlu toplu ulaşım imkanı sunma yolunda çok önemli adımlar attık. Pandemi yasaklarının başladığı 18 Mart 2020 tarihinde, bin 315 otobüsle; günlük toplam 1 milyon 800 bin biniş vardı. Bugün bin 338 aracımız hizmet veriyor; ancak günlük biniş sayımız ise ortalama 800 binlerde. Yani daha az yolcuya, daha fazla otobüsle hizmet veriyoruz. Tüm bu krizlere rağmen sefer sayılarını azaltmaya gitmedik. Maliyet artışlarına ve zarar etmemize rağmen, en iyi şekilde hizmet vermeye devam ettik" diye konuştu. - İZMİR

ESHOT'un 2020 faaliyetlerine onay
ESHOT'un 2020 faaliyetlerine onay

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ESHOT'un 2020 faaliyetlerine onay - Son Dakika


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