Eşini kıskandığını iddia eden koca, karısını 4 çocuğunun gözleri önünde defalarca bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Eşini kıskandığını iddia eden koca, karısını 4 çocuğunun gözleri önünde defalarca bıçaklayarak öldürdü

21.05.2023 13:58

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen olayda bir vatandaş, tartıştığı 4 çocuk annesi eşini sırtından 8, boğazından bir bıçak darbesiyle öldürdü. Şahsın ilk ifadesinde kıskançlık krizine girdiğini ve bu yüzden eşini öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Dün Kepez ilçesi Şelale Mahallesi 7444. Sokak'ta eşi ve çocuğu ile beraber yaşayan Metin S. (32), 4 çocuk annesi eşi Ceylan S. (30) ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşini boynundan ve sırt bölgesinden defalarca bıçaklayan Metin S., iddiaya göre daha sonra yakınlarını arayarak eşini öldürdüğünü söyledi.

ÇOCUKLARI DA EVDEYDİ

Çiftin çocukları bu sırada balkona çıkarak yardım istedi. Çocukların çığlıkları ile apartmana koşan komşuları, genç kadını kanlar içerisinde yatarken buldu. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi koca ise gelen polis ekiplerine teslim oldu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü. Cinayet anında evde çiftin İ.S. (7), N.S. (11), C.S. (4) ve G.S. (5) isimli çocuklarının da bulunduğu öğrenildi.

Karısını 4 çocuğunun gözleri önünde defalarca bıçaklayarak öldürdü

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ

Öte yandan yapılan incelemede şahsın uzaklaştırma kararının olduğu öğrenildi. Cenaze polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olay sonrası şahsın babası ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Karısını 4 çocuğunun gözleri önünde defalarca bıçaklayarak öldürdü

SIRTINA 8, BOYNUNDA 1 BIÇAK DARBESİ

Cinayet şüphelisi Metin S.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, kıskançlık krizine girdiğini söylediği öğrenildi. Yapılan incelemede ise hayatını kaybeden Ceylan S.'nin sırtında 8, boynunda 1 bıçak darbesi olduğu ortaya çıktı. Antalya Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Ceylan S.'nin cenazesi, sabah erken saatlerde yakınları tarafından teslim alındı.

Karısını 4 çocuğunun gözleri önünde defalarca bıçaklayarak öldürdü
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Şenol Mirza: Çocuk lar devlete Cevap Yaz 26 5 Yayından Kaldır
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Antalya'da hakkında uzaklaştırma kararı olan adam eşini öldürdü Antalya'da hakkında uzaklaştırma kararı olan adam eşini öldürdü

Çocuk, Kepez, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşini kıskandığını iddia eden koca, karısını 4 çocuğunun gözleri önünde defalarca bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşini kıskandığını iddia eden koca, karısını 4 çocuğunun gözleri önünde defalarca bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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