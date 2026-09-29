Eski danışmanın ifadesi ortaya çıktı! Yeni Partili Yavuzyılmaz çiftine ağır suçlamalar - Son Dakika
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Eski danışmanın ifadesi ortaya çıktı! Yeni Partili Yavuzyılmaz çiftine ağır suçlamalar

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Eski danışmanın ifadesi ortaya çıktı! Yeni Partili Yavuzyılmaz çiftine ağır suçlamalar
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Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın yaklaşık 16-17 ay danışmanlığını yapan Özgün Avcı’nın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifade ortaya çıktı. Avcı; bazı danışmanların fiilen çalışmadığını, bunların Yavuzyılmaz’ın akrabaları olduğunu, maaş kartlarının ise milletvekili ve eşinin elinde bulunduğuna ilişkin duyum aldığını ileri sürdü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın eşi Serpil Yavuzyılmaz hakkında “yağma” ve “kamu kurum veya kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçlamaları kapsamında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, Yavuzyılmaz’ın yaklaşık 2 yıl TBMM’de danışmanlığını yapan Özgün Avcı’nın savcılığa verdiği ifade üzerine başlatıldığı öğrenildi. Avcı'nın ifadesi ortaya çıktı.

"5 DANIŞMAN VARDI, İKİSİ FİİLEN ÇALIŞMIYORDU"

Özgün Avcı, 2021 yılı Mart ayından 2022 yılı Ekim ayına kadar Yavuzyılmaz’ın danışmanı olarak çalıştığını belirterek, Yavuzyılmaz’ın 3 kadrolu, 2 dışarıdan görevlendirilen olmak üzere toplam 5 danışmanı olduğunu söyledi.

Avcı, kadrolu danışmanlardan ilkinin Yavuzyılmaz’ın kuzeni, üçüncüsünün ise yine akrabası olduğunu iddia etti. Her iki kişinin de fiilen çalışmadığını öne süren Avcı, giriş-çıkış kayıtlarının incelenmesi halinde kimin gerçekten çalışıp çalışmadığının ortaya çıkacağını söyledi.

"MAAŞIMI VEKİLİN AYARLADIĞI ŞİRKETTEN ALDIM"

Avcı, kendi ücretinin ödenme biçimine ilişkin ise "Maaşımı Deniz Yavuzyılmaz’ın ayarladığını söylediği bir şirket üzerinden, bazen elden bazen de banka hesabına IBAN yoluyla alıyordum" dedi.

Şirketle doğrudan iş ilişkisinin bulunmadığını söyleyen Avcı, banka hesaplarının incelenmesi halinde para transferlerine ilişkin dekontları ibraz edebileceğini belirtti. Avcı ayrıca yaklaşık 16-17 aylık çalışma döneminde sigortasız çalıştırıldığını öne sürdü.

"KADROLU DANIŞMANLIK SÖZÜ VERİLDİ, BAŞKASI ATANDI"

Avcı, ifadesinde kendisine ilerleyen dönemde kadrolu danışman yapılacağının söylendiğini, kadrolu danışmanlardan birinin görevden ayrılması üzerine bu göreve kendisinin atanmasını istediğini anlatarak, başka bir kişinin görevlendirilmesi üzerine sistemi ve düzeni haksız bulduğu gerekçesiyle görevden ayrıldığını kaydetti.

Avcı, kadrolu danışmanlık haklarının fiilen çalışan kişiler yerine başka kişiler adına kullanılarak maaş alınmasına yönelik bir düzen bulunduğu kanaatine vardığını ifade etti.

"MAAŞ KARTLARI YAVUZYILMAZ’IN ELİNDEYDİ"

Özgün Avcı, fiilen çalışmadığını söylediği danışmanların maaş kartlarının Deniz Yavuzyılmaz’ın elinde olduğunu iddia ederken, TBMM tarafından personele yatırılan maaşların bir bölümüne Yavuzyılmaz el koyarken, kalan bölümünü personele verdiği öne sürüldü.

EŞİ SERPİL YAVUZYILMAZ’IN ADI DA İFADEDE GEÇTİ

Avcı, ikinci sıradaki kadrolu danışmanın maaş kartına ilişkin olarak ise "kadrolu ikinci danışmanın maaş kartı Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın eşi Serpil Yavuzyılmaz’ın elinde" dedi.

Avcı ayrıca TBMM tarafından personele yatırılan maaşın üçte birinin veya üçte ikisinin Deniz Yavuzyılmaz tarafından alındığını, kalan kısmının ise personele verildiğini iddia etti. Bununla birlikte ne kadar para ödendiğini kesin olarak bilmediğini de ifade etti.

"BANKA DEKONTLARI VE MECLİS GİRİŞ-ÇIKIŞLARI İNCELENSİN"

Eski danışman, beyanlarının araştırılabileceği iki somut veri kaynağına da işaret etti: TBMM giriş-çıkış kayıtları ile hangi danışmanların fiilen çalıştığının; banka hesap hareketleri ve dekontlarla ise kendisine yapılan ödemelerin tespit edilebileceğini söyledi.

Avcı ifadesinde, "Çalıştığım süre boyunca şahit olduğum olayları anlattım. İşe giriş çıkışlar ve banka dekontları incelendiğinde doğru söylediğim anlaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı danışmanların fiilen çalışmadığı halde maaş aldığı, maaş kartlarının Yavuzyılmaz ve eşinin elinde bulunduğu yönündeki iddialar üzerine Serpil Yavuzyılmaz hakkında “yağma” ve “kamu kurum veya kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

Başsavcılığın, danışmanların fiilen çalışıp çalışmadığı, danışman kadrolarında akrabalık ilişkileri, TBMM tarafından yatırılan danışman maaşlarının kimler tarafından kullanıldığı, maaş kartlarının kimlerin elinde bulunduğu, maaşların hangi ATM'lerden kimler tarafından çekildiğine ilişkin araştırma başlattığı kaydedildi.

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SON DAKİKA: Eski danışmanın ifadesi ortaya çıktı! Yeni Partili Yavuzyılmaz çiftine ağır suçlamalar - Son Dakika
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