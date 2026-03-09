Eski karısını pompalı tüfekle yaraladı, iş yeri sahibi tarafından vuruldu - Son Dakika
Eski karısını pompalı tüfekle yaraladı, iş yeri sahibi tarafından vuruldu

Eski karısını pompalı tüfekle yaraladı, iş yeri sahibi tarafından vuruldu
09.03.2026 21:38  Güncelleme: 22:04
Burdur'un Gölhisar ilçesinde eski eşini çalıştığı yerde bacağından pompalı tüfekle yaralayan şahıs, kadının gönül ilişkisi olduğu iddia edilen iş yeri sahibi tarafından tüfekle kolundan vuruldu.

Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Pazar Mahallesi'ndeki bir otelin altında bulunan iş yerinde çalışan Nuray E.'nin (41) yanına öğle saatlerinde eski eşi Fatih K. (45) geldi.

Burada ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Fatih K., yanında getirdiği pompalı tüfekle Nuray E.'yi bacağından vurarak yaraladı. Nuray E.'nin gönül ilişkisi olduğu iddia edilen iş yeri sahibi İlyas B. (55) de Fatih K.'yi tüfekle kolundan yaraladı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından İlyas B. gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

SON DAKİKA: Eski karısını pompalı tüfekle yaraladı, iş yeri sahibi tarafından vuruldu
