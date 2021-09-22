Eski milletvekili Mengü, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Eski milletvekili Mengü, son yolculuğuna uğurlandı

23. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Şahin Mengü, Ankara Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

23. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Şahin Mengü, Ankara Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Yüksek tansiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden eski CHP Milletvekili Mengü, Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Mengü ve gazeteci Nevşin Mengü'nün de babası olan Şahin Mengü, bir dönem Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreterliği de yapmıştı. Düzenlenen cenaze törenine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da katıldı. - ANKARA

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