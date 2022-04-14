Eski TBMM Başkanı Akbulut, mezarı başında anıldı - Son Dakika
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Eski TBMM Başkanı Akbulut, mezarı başında anıldı

14.04.2022 17:55
Eski TBMM Başkanı Akbulut, mezarı başında anıldı

Eski TBMM Başkanı Akbulut, mezarı başında anıldıTÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Yıldırım Akbulut, ölümünün 1'inci yıl dönümünde Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Eski TBMM Başkanı Akbulut, mezarı başında anıldı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Yıldırım Akbulut, ölümünün 1'inci yıl dönümünde Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Mezarlıkta düzenlenen anma törenine, Akbulut'un ailesi ile birlikte TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, eski TBMM Başkanlarından Cemil Çiçek ve Köksal Toptan ile milletvekilleri katıldı. Törende Kuran-ı Kerim okunduktan sonra dua edildi.

'ÇOK ZOR BİR DÖNEMDE BAŞBAKANLIK GÖREVİ ÜSTLENDİ'

Burada konuşan Şentop, Akbulut'un Türkiye'de zor dönemlerde önemli ve kritik görevlerde bulunduğunu belirterek, "12 Eylül 1980 darbesinden sonra Türkiye sivil demokratik hayata geçerken en kritik bakanlıklardan birisini üstlendi, İçişleri Bakanlığı yaptı. O dönem için uzun sayılabilecek üç yıl İçişleri Bakanlığı görevi var, o dönemde daha Türkiye'de askeri vesayetin gölgesi kalkmamıştı.15'inci Meclis Başkanımız, TBMM Başkanlığı görevini üstleniyor. Yine çok sonra 1999-2000'de de TBMM Başkanlığı görevini ikinci defa alıyor. Yine çok zor bir dönemde bilhassa Körfez savaşının olduğu dönemde başbakanlık görevini üstleniyor. Böyle zor dönemlerde kendisiyle ilgili değerlendirme yapacak herkesin hakkında olumlu şeyler söyleyebileceği bir siyasetçi olmak kolay değil" dedi.

Görüntü dökümü:

- Anma töreni

- Mustafa Şentop'un konuşması

- Genel ve detay

Haber:  Besti KARALAR/ANKARA,


Eski TBMM Başkanı Akbulut, mezarı başında anıldı
Eski TBMM Başkanı Akbulut, mezarı başında anıldı
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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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