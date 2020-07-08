Eskişehir, Balıkesir, Kütahya ve Bilecik'te Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Eskişehir, Balıkesir, Kütahya ve Bilecik'te Kovid-19 denetimleri

Eskişehir, Balıkesir, Kütahya ve Bilecik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetimler yapıldı.

Eskişehir, Balıkesir, Kütahya ve Bilecik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetimler yapıldı.

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Eskişehir Valiliğince oluşturulan ekipler, kent merkezindeki kuaför salonu, güzellik merkezi, kafeterya, lokanta, kahvehane ve restoranlar ile semt pazarlarını denetledi.

Kontroller sırasında maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edilenlere, polis ve zabıta ekiplerince uyarılarda bulunuldu.

Balıkesir

Balıkesir'in Karesi ilçesinde de tarım, sağlık, polis ve zabıta ekipleri, Yeni Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerini kontrol etti.

İş yerlerinde mesafe ve hijyen kurallarının yanı sıra ateş ölçme cihazı olup olmadığına bakan görevliler, işletmecileri tedbirler konusunda uyardı.

İşletme sahiplerinden Fatih Akbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş yerinde gereken tedbirleri aldıklarını söyledi.

Salgınla mücadelede toplumun tüm kesimlerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirten Akbay, "Bu kontroller bizler için yapılan bir şey. Sağlık hepimiz için önemli bir durumdur. Bizler de üzerimize düşeni yapmakla yükümlüyüz. Elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Kütahya

Kütahya Valiliğince oluşturulan ekipler de çeşitli iş yerlerine giderek denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde, birçok işletmenin belirtilen kurallara uyduğu görüldü. Ekiplerce, bazı işletme sahiplerine uyarılarda bulunuldu.

Atatürk Bulvarı'nda güzellik merkezi işleten Bekir Konuk, hem müşterilerinin hem de çalışanlarının sağlığı için kurallara uyduklarını belirterek, görevlilere teşekkür etti.

Bilecik

Bilecik'te ise valiliğin belirlediği ekipler, çeşitli iş yerlerine giderek sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi.

Ekipler, iş yeri sahipleri, çalışanlar ve müşterilere Kovid-19 ile mücadelenin ve kurallara uymanın önemini hatırlattı.

Eskişehir, Balıkesir, Bilecik, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 14:56 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir, Balıkesir, Kütahya ve Bilecik'te Kovid-19 denetimleri - Son Dakika
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