Husumetlisini keresteyle öldürdüğü iddia edilen sanık kendini böyle savundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Husumetlisini keresteyle öldürdüğü iddia edilen sanık kendini böyle savundu

Husumetlisini keresteyle öldürdüğü iddia edilen sanık kendini böyle savundu
23.01.2026 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de husumetli olduğu kişiyi keresteyle döverek öldürdüğü iddia edilen Aydın Keskin hakim karşısına çıktı. Kesin mahkemede ""Bel kısmı ve kaba yerlerine vurdum, özellikle katiyen kafa kısmına vurmadım. Bana verdiği acıyı hissettirmek için karşılık vermek istedim. Sadece yaralı diye düşünüp, ayrıldım" sözlerini sarf ederken; duruşma ertelendi.

Eskişehir'de tartıştığı husumetlisi Hasan Hüseyin Dogruk'u (60) keresteyle döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu sanık Aydın Keskin (48), davanın ilk duruşmasında Dogruk'un 2 ay önce kendisini darbettiğini öne sürerek, "Bel kısmı ve kaba yerlerine vurdum, özellikle katiyen kafa kısmına vurmadım. Bana verdiği acıyı hissettirmek için karşılık vermek istedim. Sadece yaralı diye düşünüp, ayrıldım" dedi.

Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde geçen yıl eylül ayında Hasan Hüseyin Dogruk, husumetli olduğu Aydın Keskin ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

KERESTEYLE DÖVEREK AĞIR YARALADI

Keskin keresteyle Dogruk'u darbederek, ağır yaraladı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Hasan Hüseyin Dogruk, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Aydın Keskin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaşanan kovalama ve yere yığılan Hasan Hüseyin Dogrul'un darbedilme anları yer aldı.

"YARALI DİYE DÜŞÜNÜP, AYRILDIM"

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın Keskin hakkında 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Aydın Keskin'in yanı sıra avukatlar ve öldürülen Hasan Hüseyin Dogruk'un eşi Hatice Dogruk katıldı.

Emekli kaynak operatörü olan Keskin, olaydan 2 ay önce Dogruk'un beslediği kuşları rahatsız ettiği gerekçesiyle kendisini darbettiğini belirterek, "Olaydan sonra kendi içime kapandım. İntikam alma peşinde de olmadım. Haksızlığa uğradığım için içerledim, olay öyle kapandı. Gezerken oraya yakın bir yerlerde köfte yemeye gittim. Bu şahıs geldi tekrar köfteci etrafında gezinip bana kaş göz işareti yaptı. Ben korktum ve benim peşimi bırakmayacağını düşündüm. Korkuyla beni çağırdığı yere doğru gittim.

Gözüme tahta parçası ilişti, sırf kendimi korumak amacıyla 2-3 kere vurdum. O hızla olay yerinden ayrıldım. Bel kısmı ve kaba yerlerine vurdum, özellikle katiyen kafa kısmına vurmadım. Bana verdiği acıyı hissettirmek için karşılık vermek istedim. Sadece yaralı diye düşünüp, ayrıldım. Oradan ayrıldıktan sonra ambulans sesi duydum, bu kadar mühim ne olabilir diye düşündüm ve geri döndüm. Kolluk kuvvetlerine teslim oldum. Pişmanım, adalete güveniyorum. Şahıstan korktuğum için ilk darbettiğinde herhangi bir yere şikayette bulunmadım" diye konuştu.

"CEZASINI ÇEKSİN"

Hasan Hüseyin Dogruk'un eşi Hatice Dogruk da "Eşimle herhalde tartışma yaşamışlar, tatlıya bağlanmış. Benim bilgim bu kadar. Biz görmedik, yaşamadık, bilmiyoruz. 1-2 ay öncesinde bir geldi, halinden anladım. 'Bir şey mi oldu' dedim, 'Kavga ettik' dedi. O zaman kafa üzerinde bir kızarıklık görmüştüm. 'Yok bir şey ufak bir tartışmaydı, tatlıya bağladık' dedi. En son bir yere çarptım' dedi. Şikayetçiyim, cezasını çeksin" ifadelerini kullandı.

ERTELENDİ

Mahkeme heyeti savunmaların ardından sanık Aydın Keskin'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

Aydın Keskin, Eskişehir, Güvenlik, Güncel, Hakim, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husumetlisini keresteyle öldürdüğü iddia edilen sanık kendini böyle savundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak
Kaynar suya benzin dökülen evde patlama meydana geldi Yaralılar var Kaynar suya benzin dökülen evde patlama meydana geldi! Yaralılar var
Sınırlarını aştılar İsrailli taraftarlardan Ergin Ataman’a hakaret Sınırlarını aştılar! İsrailli taraftarlardan Ergin Ataman'a hakaret
YPG’li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı YPG'li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı
Esad’dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı’nda Esad'dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı'nda
Galatasaray, Noa Lang’ı İstanbul’a getiriyor Galatasaray, Noa Lang'ı İstanbul'a getiriyor
DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Kaynar tutuklandı DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Kaynar tutuklandı
BM’nin gündeminde Suriye var Şara’ya tam destek BM'nin gündeminde Suriye var! Şara'ya tam destek
Mazlum Abdi’den Barrack ve Barzani’ye ziyaret Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret

17:42
TBMM, İmralı görüşmesinin tam tutanaklarını yayımladı
TBMM, İmralı görüşmesinin tam tutanaklarını yayımladı
17:10
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
17:03
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
16:26
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 4 aylık tazminat alabilirsiniz
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4 aylık tazminat alabilirsiniz
16:23
Herkesin aklında aynı soru var Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
16:05
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
16:02
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
15:51
Fener’i deviren takım Beşiktaş’a çuvalla para verip o ismi aldı
Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
15:04
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14:02
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 18:01:42. #7.11#
SON DAKİKA: Husumetlisini keresteyle öldürdüğü iddia edilen sanık kendini böyle savundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.