Günlerdir aranan kayıp öğretmenden acı haber

Eskişehir'de Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan, 16 Aralık'ta Gökmeydan Mahallesi Dedeefendi Caddesi'ndeki evinden ayrıldı. Arslan'ın yakınları, kendisinden haber alamadıklarını belirterek polise başvurdu. İhbar üzerine ekipler, Tuncay Arslan'ın bulunması için çalışma başlattı. Yapılan incelemede Arslan'ın en son Doğualp Sokak'ta görüldüğü tespit edilirken, hemen yanındaki Porsuk Çayı'na düşmüş olabileceği değerlendirildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

7 gündür kayıp olarak aranan Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan'ın cansız bedeni Porsuk Çayı'nda Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı dalgıçları tarafından bulundu. Kıyıya çıkarılan Arslan'ın cenazesi, savcılık ve polis incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü. Tuncay Arslan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.

EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Tuncay Arslan'ın ölüm haberini alan eşi Eğitim-İş Eskişehir Şube Başkanı Fadime Arslan gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta güçlük çeken Fadime Arslan'ı yakınları teselli etmeye çalıştı. Öte yandan Tuncay Arslan'ın cansız bedeninin bulunduğu alanın, düştüğü belirtilen noktaya yaklaşık 3 kilometre mesafede olduğu, bu süre içerisinde Porsuk Çayı'nda sürüklendiği belirtildi.