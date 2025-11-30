Eskişehir'de Misafir Kadın Ölü Bulundu - Son Dakika
Eskişehir'de Misafir Kadın Ölü Bulundu

Eskişehir\'de Misafir Kadın Ölü Bulundu
30.11.2025 02:16
Odunpazarı'nda bir evde misafir olarak kalan Beyza Yavuz, hareketsiz bulunarak hayatını kaybetti.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, bir kişi misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu.

HAREKETSİZ ŞEKİLDE BULUNDU

İddiaya göre, İstiklal Mahallesi Yeşiltepe Sokak'taki ev sahibi, kendisinde kalan arkadaşı Beyza Yavuz'u (37) hareketsiz şekilde buldu.

OLAYLA İLGİLİ ARAŞTIRMA SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yavuz'un cansız bedeni, ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili araştırması sürüyor.

Kaynak: AA

