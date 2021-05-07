ESKİŞEHİR'DEKİ ODUNPAZARI MODERN MÜZE'YE ULUSLARARASI ÖDÜL - Son Dakika

Eskişehir'de, iş insanı ve koleksiyoner Erol Tabanca tarafından dünyaca ünlü Japon mimar Kengo Kuma'ya yaptırılan ve açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği Odunpazarı Modern Müze (OMM), Avrupa Müze Forumu'nca (EMF) '2021 Avrupa'da Yılın Müzesi Ödülleri'nde 'özel takdir ödülü' kazandı. OMM İletişim Direktörü Bengü Kırkız Ergüven, alınan ödülün gurur verici olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Odunpazarı Modern Müze uluslararası bir ödüle daha layık görüldü. Avrupa Konseyi himayesinde Avrupa Müze Forumu tarafından düzenlenen ve her yıl verilen 'Avrupa'da yılın müzesi' ödülleri kapsamında 2021 yılının özel takdir ödülü alan müzeleri arasına girdik. Gerçekten bu bizim için çok gurur verici. Çünkü bu ödülün verilme amacı aslında yenilikçi yaklaşımlarıyla Avrupa'da diğer müzelere örnek olabilecek kurumları öne çıkartmak. OMM'da zaten yola çıktığı günden beri yenilikçe, farklı, dinamik bir yaklaşımla ziyaretçilerine ulaşmayı hedefliyordu. Ödül töreninde de OMM, yaratıcı ve kapsayıcı yaklaşımlarıyla kültürler arası diyaloğa olanak tanıyan dünya çapında bir sanat platformu olarak nitelendirildi. Bu da bizim için çok büyük bir gurur. Ayrıca Türkiye'den iki müze daha aynı ödüller kapsamında 2 farklı ödüle layık görüldü. Bir tanesi Troya Müzesi, bir tanesi Kenan Yavuz Etnografya Müzesi. Onları da buradan OMM olarak tebrik ediyoruz. Tabi ki bu haklı gururu yaşamamıza vesile olan kurucularımıza, emek veren tüm OMM ekibine gönülden teşekkür ediyoruz. Diliyoruz ki ileride daha nice başarıyı böyle kucaklarız ve uluslararası alanda Türkiye'nin, Eskişehir'in ve Odunpazarı Modern Müze'nin adını çok daha fazla kez duyururuz. Böylelikle OMM, çok daha fazla sanat severe ulaşır. Ülkemiz de bu anlamda gittikçe daha zengin bir kültür-sanat dünyasına sahip olur"