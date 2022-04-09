Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Milletvekili Avcı'yı kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı'yı kabul ettiği bildirildi.

Avcı'nın iletişim ofisinden yapılan açıklamada, Milletvekili Avcı'nın, İstanbul'daki Vahdettin Köşkü yerleşkesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiği belirtildi.

Kabulde Avcı'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'na yapılan yurt dışı uçuşlarda yaşanan sorunlar ve Eskişehir'deki bazı ilçe yolları ile ilgili konuları aktardığı duyurulan açıklamada, "Görüşmede Sayın Cumhurbaşkanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu telefonla arayarak Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'ndaki uçuşların eskiden olduğu gibi herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmaksızın devam ettirilmesi ve başta Sarıcakaya, Alpu ve Kırka yolları olmak üzere Eskişehir ilçe yollarının da bir an önce tamamlanması için çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Milletvekili Nabi Avcı'nın, görüşmeden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Eskişehirliler adına teşekkür ettiği aktarıldı.