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ETSO'da, Palandöken Girişimcilik Zirvesi - Son Dakika

ETSO'da, Palandöken Girişimcilik Zirvesi

08.07.2021 16:54
ETSO'da, Palandöken Girişimcilik Zirvesi, System.String[]

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) İl Genç Girişimciler Kurulu ile ortaklaşa düzenlediği, 'Palandöken Girişimcilik Zirvesi / Doğu Anadolu Bölgesi İl Genç Girişimciler Kurulları İstişare Toplantısı' geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) İl Genç Girişimciler Kurulu ile ortaklaşa düzenlediği, 'Palandöken Girişimcilik Zirvesi/ Doğu Anadolu Bölgesi İl Genç Girişimciler Kurulları İstişare Toplantısı' geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

ETSO Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DAP) Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Oktay Güven, bölge illerinin İl Genç Girişimciler Kurullarının başkan ve başkan yardımcıları ile genç ve kadın girişimciler katıldı.

Yücelik; "Artık atadan, deden kalma usullerle iş yapılmıyor"

Toplantının açış konuşmaları bölümünde ilk konuşmayı yapan İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Haktan Ömeroğlu, Palandöken Girişimcilik Zirvesi'ni düzenlemekteki amaçlarından söz etti. Ömeroğlu'nun ardından konuşan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik de girişimciliğin önemine değindi. Genç girişimcilere nasihatlerde bulunan Başkan Yücelik, dünyada artık ticaretin şeklinin değiştiğini vurgulayarak, "Artık atadan, dededen gördüğümüz usullerle ticaret yapma imkanımız yok. Kendimiz sürekli güncellemeli ve çağın gerektiği şekilde işlerimize yön vermeliyiz" dedi.

Toplumun geleceği için genç nesillerin varlığına ve dinamizmine nasıl ihtiyaç duyuluyorsa, aynı şekilde iş dünyası ve çalışma hayatı için de o dinamizme ve genç potansiyele büyük ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Başkan Yücelik, "Bizler, farklı alanlarda ülkemize yeni ufuklar açmak için çaba gösteren gençlerimizin sahip olduğu vizyon ve heyecanın iş dünyamıza da büyük güç katacağına inanıyoruz. Cesur ve yenilikçi kimlikleriyle öne çıkan genç iş insanlarımızın tecrübelerini artıracak her türlü desteği vermek bizim için bir görevdir. Odamız bu görevin sorumluluğu ve bilinciyle; her zaman genç ve kadın girişimcilerimize desteğini sürdürecektir" diye konuştu.

Girişimcinin işine olan motivasyonunun o işte elde edeceği başarıyı belirleyeceğini anlatan Yücelik, "Ortak akılla hareket etmeyi, ekip çalışması yapmayı ihmal etmemeli ve işimize olan inancımız asla yitirmemeliyiz" dedi. Konuşmasında Oda'nın pandemi döneminde yürüttüğü çalışmalara da değinen Yücelik, "Alınan tedbirlerin etkisi ve aşılamadaki performansımıza bağlı olarak bu pandemiden bir an önce kurtulmayı ve tabiri caizse artık işimize, gücümüze bakmayı umut ediyoruz" dedi.

Toplantıda daha sonra konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat ise genç iş insanlarının bilişim çağında artık dünyayı daha iyi tanımak için birçok imkana sahip olduğunu belirterek, bu anlamda önlerine çıkan fırsatları çok iyi değerlendirmeleri gerektiğini dile getirdi.

Vali Memiş, "Girişimcilerimizin, sanayicilerimizin emrindeyiz"

Toplantının açış bölümünde son konuşmayı Vali Okay Memiş yaptı. Vali Memiş Erzurum'daki girişimcilerin işlerini büyütmeleri ve markalaşmaları için elinden gelen her türlü desteği sağlamaya çaba gösterdiğini vurguladı. Genç girişimciliğin önemine dikkati çeken Memiş, 51 yaşında bir Erzurum Valisi olarak kendisinin de bir genç girişimci olduğunu dile getirdi. Erzurum'da sanayinin gelişimi için çok önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini anlatan Memiş şunları söyledi; "Göreve başlar başlamaz Tekstilkent Projesi'ni yaptık. Bayramdan sonra en az bin kişiyi istihdam edip yeni fabrikalarla devam ediyoruz. Hayvancılık konusunda genç girişimcilerimizi destekledik. Turizm konusunda birçok projeyi hayata geçirdik. Makam aracıma devletin tahsis etmiş olduğu mazot parasını, 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş makinelerine veriyorum. Sanayicilerin temelini atıyor. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Ben Sanayi Bakan danışmanlığı yaptım. Sanayicilik benim bildiğim iş. Onun için bu kentte biz bu şekilde bu şartlarda genç girişimcilerimize sanayicilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hepsinin emrindeyiz."

Zirvede üç oturum, iki seminer

Açış konuşmalarının ardından Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Daştan, "Pandemi Sonrası Girişimcilik Eğilimlerine Bölgesel Bir Bakış" konulu bir seminer verdi. Daha sonra, TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi ve TOBB Bingöl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Faysal Açıkbaş, genç girişimcilerin sorunlarının çözümüne yönelik yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler sundu.

Programın sonraki bölümünde ise ETSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Polat ve İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Haktan Ömeroğlu'nun moderatörlüğünde, DAP, DAİB, KUDAKA ve TKDK temsilcilerinin katılımıyla 1. Oturum gerçekleştirildi. Kurum temsilcileri zaman zaman gerek moderatörler gerekse katılımcıların kendilerine yönelttiği soruları cevaplandırdılar.

Verilen aranın ardından devam eden toplantıda, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi ve İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Feride Eda Çalıkuşu bir konuşma yaptı. Daha sonra KOSGEB, İŞKUR, Tarım İl Müdürlüğü ve SGK temsilcilerinin katılımıyla ikinci oturum gerçekleştirildi.

Toplantının üçüncü ve son oturumu öncesinde de Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Eygü, "Doğu Anadolu Bölgesel Verileri" konulu bir sunum yaptı. 1. ve 2. OSB ile Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitelerimizin temsilcilerinin iştirakiyle düzenlenen üçüncü oturum ile Palandöken Girişimcilik Zirvesi ve Doğu Anadolu Bölgesi İl Genç Girişimciler Kurulları İstişare Toplantısı sona erdi.

Toplantının sonuç bildirisi, 9 Temmuz 2021 Cuma günü saat 10.00'da Palandöken Polat Rönesans Otel'de düzenlenecek bir toplantı ile basın ve kamuoyu ile paylaşılacak. - ERZURUM

ETSO'da, Palandöken Girişimcilik Zirvesi
ETSO'da, Palandöken Girişimcilik Zirvesi
ETSO'da, Palandöken Girişimcilik Zirvesi
ETSO'da, Palandöken Girişimcilik Zirvesi

Doğu Anadolu, Girişimcilik, Ticaret, Erzurum, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor ETSO'da, Palandöken Girişimcilik Zirvesi - Son Dakika Spor


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