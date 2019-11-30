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EURO 2020'de A Milli Takım'ın grubu belli oldu

6 saat önce

UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri'nde çekilen kura sonucunda gruplar belli oldu.

EURO 2020'de A Milli Takım'ın grubu belli oldu, System.String[]

UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri'nde çekilen kura sonucunda gruplar belli oldu. A Milli Futbol Takımı, A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile mücadele edecek.

UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri'nde gruplar, Romanya'nın başkenti Bükreş'te çekilen kura sonucunda belli oldu. Türkiye, A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti. Milli Takım, grup maçlarını İtalya'nın Roma ve Azerbaycan'ın Bakü şehirlerinde oynayacak.

AÇILIŞ MAÇI İTALYA - TÜRKİYE

UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında Türkiye, 12 Haziran 2020'de Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE'NİN MAÇ TAKVİMİ

Türkiye'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri'nde A Grubu'nda oynayacağı üç karşılaşmanın tarihleri belli oldu. Şampiyonaya 12 Haziran'da Roma'da İtalya maçı ile başlayacak olan A Milli Takım, 17 Haziran'da İsviçre, 21 Haziran'da da Galler ile Bakü'de mücadele edecek.

Bükreş'te çekilen kuralar sonucunda 2020 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde oluşan gruplar şu şekilde:

A Grubu: Türkiye, İtalya, Galler, İsviçre

B Grubu: Danimarka, Finlandiya, Belçika, Rusya

C Grubu: Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Play-Off D Galibi

D Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Çekya, Play-Off C Galibi

E Grubu: İspanya, İsveç, Polonya, Play-Off B Galibi

F Grubu: Fransa, Portekiz, Almanya, Play-Off A Galibi


İtalya, Futbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:20 Kaynak: DHA
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