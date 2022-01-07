Euro bölgesinde enflasyon oranı 31 yılın en yüksek seviyesine ulaştı - Son Dakika

Avrupa Birliği İstatistik Ofisine (Eurostat) göre, Avrupa bölgesinde yıllık enflasyonunun Aralık ayında yüzde 5'e ulaşmasıyla, enflasyon son 31 yılın rekor seviyesine yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro para birimini kullanan 19 ülkede Aralık ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Eurostat'ın Kasım ayındaki raporuna göre yüzde 4.9 olan enflasyon oranı 1 ay içinde yüzde 5'e yükselerek Ağustos 1991'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Buna göre en yüksek enflasyon oranları enerji, gıda, akaryakıt, gaz, alkol ve tütün ürünlerinde kaydedildi. Kasım ayında gıda, alkol ve tütün ürünlerinde yüzde 2.2 olan enflasyon, Aralık ayında yüzde 3.2'ye, endüstriyel ürünler yüzde 2.4'ten yüzde 2.9'a yükseldi. Enerji alanında ise Kasım ayında yüzde 27.5 olan enflasyon oranı yüzde 26'ya, servis ve hizmet alanında ise yüzde 2.7'den yüzde 2.4'e geriledi.

EN YÜKSEK ENFLASYON ORANI YÜZDE 12 İLE ESTONYA'DA

Euro para birimini kullanan ülkelerdeki Aralık ayı enflasyon oranlarına göre en yüksek enflasyon oranı yüzde 12 ile Estonya, yüzde 10.7 ile Litvanya, yüzde 7.7 ile Letonya, Yüzde 6.5 ile Belçika, yüzde 6.4 ile Hollanda'da görüldü. Verilere göre Aralık ayında en düşük enflasyon oranlarının görüldüğü ülkelerin arasında ise yüzde 2.6 ile Malta, yüzde 2.8 ile Portekiz, yüzde 3.2 ile Finlandiya, yüzde 3.4 ile Fransa yer aldı.

Eurostat, Euro bölgesi için enflasyon tahminlerini her ayın sonunda yayınlıyor. Aralık 2021 için daha kapsamlı verileri içeren bir sonraki raporun 20 Ocak 2022'de yayınlanması planlanıyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) enflasyonun yüzde 2'de tutulmasını ve 2023'te ise yüzde 2'nin altına düşmesini hedefliyor. 27 ülkenin üye olduğu Avrupa Birliği'nde Euro para birimini kullanan ülkeler arasında Avusturya, Belçika, Kıbrıs, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Litvanya, Letonya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve İspanya yer alıyor.

(Aylin Albayrak/İHA)