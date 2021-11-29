Üye Girişi
EV ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN; KONUT FİYATLARINDA YÜZDE 45 ARTIŞ BEKLENİYOR - Son Dakika

EV ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN; KONUT FİYATLARINDA YÜZDE 45 ARTIŞ BEKLENİYOR

29.11.2021 11:15
EV ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN; KONUT FİYATLARINDA YÜZDE 45 ARTIŞ BEKLENİYOR

Gayrimenkul fiyatlarının kasım ayında yüzde 10 oranında hızlı bir artış gösterdiğini belirten Emlakjet CEO'su Tolga İdikat ev almak için doğru zaman olduğunu, konut fiyatlarının gelecek dönem yüzde 45 oranında artacağını söyledi.

Gayrimenkul fiyatlarının kasım ayında yüzde 10 oranında hızlı bir artış gösterdiğini belirten Emlakjet CEO'su Tolga İdikat ev almak için doğru zaman olduğunu, konut fiyatlarının gelecek dönem yüzde 45 oranında artacağını söyledi.

Döviz kurunda yaşanan artış, piyasalardaki dengeleri de değiştirdi. Evini satmak isteyenlerin kimi tapu işlemlerinden dönerken, kimi de ev ilanlarını geri çekti. Gayrimenkul piyasasını değerlendiren Emlakjet CEO'su Tolga İdikat, son 5 yılın en yüksek artış rakamının kasım ayında yüzde 10 olarak gerçekleştiğini vurguladı.

Kurdaki artışın gayrimenkul piyasasında hemen karşılık bulduğuna dikkat çeken İdikat, "Normalde gayrimenkulde kasım ve aralık ayları biraz daha düşük sezondur ve ocak ayından itibaren talep artar. Biz şu anda konut aramalarında da yüzde 10'a varan bir artış görüyoruz. Fiyatlar artıyor ve artacağıyla ilgili de piyasada ciddi bir beklenti var. Dolayısıyla alıcıda da 'bu evi aldım aldım, alamayacağım fiyatlar artacak' gibi bir düşünce söz konusu. Fiyat artışı olmasına rağmen talep artmaya devam ediyor" dedi.

İSTANBUL'DA YÜZDE 12'LİK ARTIŞ YAŞANDI

Emlakjet verilerini paylaşan İdikat, en çok fiyat artışının gözlemlendiği ilin İstanbul olduğunu belirterek, "Tüm Türkiye'de gördüğümüz yüzde 10'luk artışa karşılık İstanbul'daki bu fiyat artışı yüzde 12 oranında. Hemen arkasından İzmir geliyor. İzmir'de 1 ayda yüzde 11'lik bir artış görüyoruz. Ankara ve Antalya ise yüzde 7 artışlarla İstanbul ve İzmir'i takip ediyor" diye konuştu.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE 1 AYDA YÜZDE 15'LİK ARTIŞ

İstanbul'da merkez ilçelerden kayış gözlemlendiğini ifade eden İdikat, "Yeni yapılan, depreme dayanıklı konutlar ve site yaşamı arttığı için bazı bölgelere kayış var. Küçükçekmece şu anda başı çekiyor, sadece 1 ayda yüzde 15 oranında bir fiyat artışı gözlemliyoruz. Hemen arkasından da Büyükçekmece geliyor, burada da yüzde 13 oranında bir fiyat artışı görüyoruz. Merkez ilçelerinden baktığımızda da bunları Üsküdar takip ediyor. Üsküdar'da da yüzde 12 oranında bir fiyat artışı gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.

SATILIK KONUTLAR İLANDAN ÇEKİLİYOR; YÜZDE 12'LİK AZALMA

İdikat, "Ev sahipleri fiyatların oturmasını beklediği için veya ocak ayında daha da artacağını ön gördüğü için ilanları biraz çektiler. Şu anda portallara baktığımızda satılık konutların yüzde 12 oranında azaldığını görüyoruz. 1 hafta içerisinde ilanlar azaldı. Biz tapu işlemi esnasında bile mal sahibinin satıştan vazgeçtiğini duyuyoruz" dedi.

OTURUM VE YATIRIM İÇİN GAYRİMENKUL ÖNERİSİ

Hem oturum hem de yatırım için gayrimenkulün doğru bir ürün olduğunun altını çizen İdikat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşaat maliyetleri yüzde 40 oranında arttı. Üstüne üstlük talep düşmüyor, nüfus artıyor, yabancı talebi de çok fazla. Kur artınca bu sefer gurbetçi dediğimiz kesim de burayı yatırım amacı olarak görmeye başlıyor ve dolayısıyla talep azalmıyor. Bütün bunlar birleştiğinde maliyet artıyor, arz düşük ve talep fazla olunca ev fiyatları artacaktır. Fiyatların düşeceğiyle ilgili önümüzde hiçbir veri yok. Ne kadar beklerseniz fiyatların o kadar artma ihtimali var."

KONUT FİYATLARINDA YÜZDE 45'LİK ARTIŞ BEKLENTİSİ

Gelecek dönemde döviz kurunun enflasyona baskı yapacağını düşündüğünü söyleyen İdikat, "Kur enflasyona baskı yapacaktır ben önümüzdeki dönemde yüzde 25'lerin olacağını düşünüyorum. Aynı trend devam ederse de konutlarda da en az yüzde 40-45 oranında bir fiyat artışı ön görüyorum. Bu artışlar daha çok sitelerde, daha genç binalarda daha da fazla olacaktır" diye konuştu.

EN ÇOK TALEP BÜYÜK DAİRELERE

Konut talebinin daha çok büyük dairelere olduğuna dikkat çeken Tolga İdikat, "Özellikle pandemiden sonra 3+1, daha yüksek metrekareli, bahçeli, teraslı balkonlu evlere yönelim arttı. Yeni yapılan projelerde de balkonsuz ev göremezsiniz. Talep buralarda olduğu için fiyat artışları daha da sert. Bu yüzden insanlar biraz daha çeperlere gitmek zorunda kalıyorlar yani merkezi ilçelerdense Küçükçekmece, Beylikdüzü, Kartal, Pendik ve Tuzla'ya doğru gitmeye başlıyor. Gebze bile İstanbul'un bir ilçesi gibi düşünülüyor. Ekonomik şartlarınıza göre maalesef biraz daha küçük daireler alınabiliyor. Daha önce 2+1'de yaşarken şimdi balkonlu olsun ama 1+1 olsun diye bir geçişkenlik de var" açıklamasında bulundu.

- Karaköse

EV ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN; KONUT FİYATLARINDA YÜZDE 45 ARTIŞ BEKLENİYOR
EV ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN; KONUT FİYATLARINDA YÜZDE 45 ARTIŞ BEKLENİYOR
EV ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN; KONUT FİYATLARINDA YÜZDE 45 ARTIŞ BEKLENİYOR
EV ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN; KONUT FİYATLARINDA YÜZDE 45 ARTIŞ BEKLENİYOR
EV ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN; KONUT FİYATLARINDA YÜZDE 45 ARTIŞ BEKLENİYOR
EV ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN; KONUT FİYATLARINDA YÜZDE 45 ARTIŞ BEKLENİYOR
EV ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN; KONUT FİYATLARINDA YÜZDE 45 ARTIŞ BEKLENİYOR

Gayrimenkul, konut, Kasım, CEO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EV ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN; KONUT FİYATLARINDA YÜZDE 45 ARTIŞ BEKLENİYOR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fırtına İstanbul dahil pek çok ili perişan etti, uyarılar devam ediyor 12:56 Fırtına İstanbul dahil pek çok ili perişan etti, uyarılar devam ediyor Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı 12:20 Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı! 11:56 Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı!
Dövizle borçlananlara uyarı: Vakit kaybetmeden 'uyarlama' talebinde bulunun 10:40 Dövizle borçlananlara uyarı: Vakit kaybetmeden 'uyarlama' talebinde bulunun Bülent Arınç'tan 10:17 Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı 09:36 Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar 09:06 Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş! 08:33 Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş!

Son Dakika Haberleri
12:56 Fırtına İstanbul dahil pek çok ili perişan etti, uyarılar devam ediyor
12:28 MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor
12:20 Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı
12:12 Kadın yolcu ile taksicinin para tartışması!
12:06 Sıfır otomobile bir ayda üçüncü zam geldi, fırsatçılar harekete geçti!
12:03 Dede ile torun arasındaki para kavgası kanlı bitti!
11:56 Sezai Temelli'den üniversite öğrencilerine "Öcalan'ın tezlerini mutlaka okumalısınız" dedi!
11:55 Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı!
11:55 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler
11:53 Ebru Şallı'yı yıkan ikinci ölüm: Babasını kaybetti!
Türkeş ailesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi topa tuttu Türkeş ailesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi topa tuttu         
13:03
MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor         
12:29
Türkiye'de dalış yapan sporcular, denizin derinliklerindeki kirliliği anlattı Türkiye'de dalış yapan sporcular, denizin derinliklerindeki kirliliği anlattı         
12:01
Ebru Şallı'yı yıkan ikinci ölüm: Babasını kaybetti! Ebru Şallı'yı yıkan ikinci ölüm: Babasını kaybetti!         
11:54
Kaçan kedisini yakalamak isteyen genç doktor, 5. kattan düşüp öldü Kaçan kedisini yakalamak isteyen genç doktor, 5. kattan düşüp öldü         
10:37
Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde         
10:08
Yargı'ya bu sahne damga vurdu! Aşkını ilan eden Ceylin umduğunu bulamadı! Yargı'ya bu sahne damga vurdu! Aşkını ilan eden Ceylin umduğunu bulamadı!         
09:20
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu         
08:48
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti         
08:00
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, bornozlu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, bornozlu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı         
23:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol yıllarından bahsetti: Babam iyi ki önümü kesti Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol yıllarından bahsetti: Babam iyi ki önümü kesti         
22:47
Tanju Özcan'dan gündem yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak Tanju Özcan'dan gündem yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak         
22:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi         
22:10
Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti         
18:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 13:08:30. #1.13#
SON DAKİKA: EV ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN; KONUT FİYATLARINDA YÜZDE 45 ARTIŞ BEKLENİYOR - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement