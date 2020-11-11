Evinin garajını tiyatroya çeviren Miraç Eronat öğrencileriyle oyun sahnelemeye hazırlanıyor - Son Dakika

Evinin garajını tiyatroya çeviren Miraç Eronat öğrencileriyle oyun sahnelemeye hazırlanıyor

11.11.2020 11:33

Tiyatroya hayatını adayan, ödüllü sanatçı ve öğretim üyesi Miraç Eronat, evinin garajını sahneye çevirerek öğrencileri ile tiyatro yapmaya başladı.

Tiyatroya hayatını adayan, ödüllü sanatçı ve öğretim üyesi Miraç Eronat, evinin garajını sahneye çevirerek öğrencileri ile tiyatro yapmaya başladı.

"Parmaklıklar Ardında", "Üzgünüm Leyla" adlı televizyon dizilerinde izleyici karşısına çıkan Devlet Tiyatroları sanatçısı Eronat, AA muhabirine, evinin garajını tiyatroya çevirme sürecini ve prömiyer yapacakları oyunun hazırlıklarını anlattı.

Doktor eşinin tiyatroya düşkün olduğunu ve müstakil evlerinin garajını sahneye dönüştürme fikrinin de eşinden geldiğini belirten Eronat, şöyle devam etti:

"Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışırken, öğrencilerimin mezuniyet oyununa beraber hazırlanıyorduk. Oyunun çalışmaları esnasında Devlet Tiyatrolarından emekli tiyatro sanatçısı ablam Zeynep Eronat İstanbul'dan geldi. Provaları izlediğinde 'Miraç, bu çocuklar hiç genç gibi değil. Gözlerinin feri gitmiş, neşeleri, enerjileri yok. Hepsi çok başarılı halbuki.' dedi. Sonra 'öğrencilerim için bir şeyler yapmalıyım.' dedim. Öğrencilerim gelecek kaygılarını bana anlattılar ancak elimden ne geleceğini bilemedim. Bunun üzerine eşimle evimizin garajını 2,5 ay gibi kısa bir sürede atölye sahnesine dönüştürdük. Kendi çocuklarım gibi sevdiğim yeni mezun sanatçılarla burada tiyatro yapmaya karar verdik."

Eronat, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarından yeni mezun yedi oyuncu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Tarihi ve Teorisi bölümü mezunu bir dramaturg, Girne Amerikan Üniversitesi Drama ve Oyunculuk bölümü mezunu bir oyuncu ve tiyatro yetenek sınavlarına hazırlanan tiyatro aşığı bir gençle heyecanla yola çıktıklarını, atölye sahnede çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Yapımcı Hasan Acar'ın önerisiyle yazar Sabahattin Ali'nin "Kürk Mantolu Madonna" romanını tiyatroya uyarlayarak, sergilemeye karar verdiklerini anlatan Eronat, oyunun 14 Kasım'da CerModern'de prömiyerini yapacaklarını, prömiyerin ve iki temsilin ardından İstanbul, İzmir, Aydın, Antalya ve Denizli'de pandemi koşullarında turneye çıkacaklarını aktardı.

Dönemi anlatan özel tasarım giysiler ilgi çekecek

Dönemi anlatan kostümlerin özel olarak hazırlandığı bilgisini veren Eronat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oyuna hazırlanırken hiçbir detayı atlamadık. O dönemi anlatacak bütün materyallerin temini için elimizden gelen emeği sarf ettik. Telgraf gibi oyunda kullanılacak en ufak materyaller için bile çok uğraştık. Belki böyle bir detayı seyirciler fark edemeyecek ancak bu hususta içimizin rahat olması en önemli önceliğimiz oldu. Dönemi ve atmosferi oluşturacak her detay seyircinin seyir zevkinde önemli bir etken olacaktır. Halkımızın pandemi koşulları içerisinde özlemle tiyatroya gitmeyi arzuladığını görüyoruz. Heyecanımızı aldığımız temel motivasyonumuz bu süreçteki o istek oldu."

"No: 40" adını verdikleri atölye sahnede çalışmalarını devem ettiren Eronat, ilerleyen süreçte atölye sahneyi seyirciye açmak istediklerini dile getirerek, "Okulda öğretmenleri iken şimdi profesyonel hayatta yönetmenleri oldum. Onlar artık profesyonel oyuncu oldular. İki aylık prova sürecinin sonunda Kürk Mantolu Madonna sahici ve sıcacık bir oyun halini aldı." ifadelerini kullandı.

Ankara'da 14 Kasım'da prömiyer

Oyunda, İsa Can Dinç, Nermin Sargut, Hüseyin Varol, Hülya Köseoğlu, Safa Burakcan Kurtoğlu, Mustafa Elvangülce, Aslıhan Efe, Zeynep Yüce ve Yeşim Arsoy Baltacıoğlu rol alıyor.

Işık tasarımını Mustafa Bal, müziklerini Mehmet Artunç, kostüm tasarımını Neslihan Kayaokay, dramaturjisini Çınar Taşdemir'in yaptığı oyunun yapımcılığını Hasan Acar, yönetmenliğini ise Miraç Eronat üstleniyor.

14 Kasım'da Cermodern Sahnesi'nde prömiyer yapacak Kürk Mantolu Madonna, 15 ve 21 Kasım'da Ankara'da CerModern'de, 18 Kasım'da İstanbul Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde, 20 Kasım'da Yıldız Kenter Sahnesi'nde, 15 Aralık'ta İzmir Bostanlı Suat Taşer Açık Hava Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşacak.

Evinin garajını tiyatroya çeviren Miraç Eronat öğrencileriyle oyun sahnelemeye hazırlanıyor
Evinin garajını tiyatroya çeviren Miraç Eronat öğrencileriyle oyun sahnelemeye hazırlanıyor
Evinin garajını tiyatroya çeviren Miraç Eronat öğrencileriyle oyun sahnelemeye hazırlanıyor
Evinin garajını tiyatroya çeviren Miraç Eronat öğrencileriyle oyun sahnelemeye hazırlanıyor

Öğretim Üyesi, Tiyatro, oyunlar, Miraç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Evinin garajını tiyatroya çeviren Miraç Eronat öğrencileriyle oyun sahnelemeye hazırlanıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Barcelona iflasın eşiğine geldi! Kulübe kayyum atanması gündemde Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş İbrahim Tatlıses'in sunacağı İbo Show'un yayın tarihi belli oldu Akşener, Albayrak'ın Instagram üzerinden istifa etmesini eleştirdi: 18 yılda hiç mi devlet adabı öğrenemediniz? Swap faizinin artırılmasından sonra düşüşe devam eden dolar 8.12 liradan işlem görüyor Son Dakika! AYM, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün bastırılması kapsamında hareket eden sivillerin bu fiilleri nedeniyle suçlu olmadığına karar verdi Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu
Rusya'yı eleştiren Ermenilere Margarita Simonyan'dan sert yanıt: Her Ermeni gidip kirli dilini kesmelidir Rusya'yı eleştiren Ermenilere Margarita Simonyan'dan sert yanıt: Her Ermeni gidip kirli dilini kesmelidir         
11:55
Yüzde 90 başarı sağlayan koronavirüs aşısının mimarlarından Prof. Uğur Şahin'in Hatay'da doğduğu ev görüntülendi Yüzde 90 başarı sağlayan koronavirüs aşısının mimarlarından Prof. Uğur Şahin'in Hatay'da doğduğu ev görüntülendi         
11:44
Son Dakika! 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatil başlıyor Son Dakika! 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatil başlıyor         
11:27
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya ceza kesti Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya ceza kesti         
11:23
Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış         
11:01
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı         
10:41
2. el araç fiyatları uçunca 15 bin liraya 1988 model aracını yeniledi 2. el araç fiyatları uçunca 15 bin liraya 1988 model aracını yeniledi         
10:12
Rusya'nın kuzeyinde nesli tükenmekte olan morslara ait sürü tespit edildi Rusya'nın kuzeyinde nesli tükenmekte olan morslara ait sürü tespit edildi         
09:55
Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti         
08:43
Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler         
08:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
07:17
Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım         
01:05
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun         
00:11
Çukur'da bomba transfer! Diziye katılan yeni isim dengeleri değiştirecek Çukur'da bomba transfer! Diziye katılan yeni isim dengeleri değiştirecek         
23:55
Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi         
22:10
İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak         
20:39
Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir         
20:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 12:25:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Evinin garajını tiyatroya çeviren Miraç Eronat öğrencileriyle oyun sahnelemeye hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei