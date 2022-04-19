Eyüpspor'un 39 yaşındaki futbolcusu Umut Bulut performansıyla örnek oluyor - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da kariyerini sürdüren 39 yaşındaki Umut Bulut, istikrarı ve performansıyla örnek oluyor.

Umut Bulut, uzun yıllar boyunca Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor ve Kayserispor'da forma giydi. Deneyimli oyuncu, Galatasaray'da 2 lig ve 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Trabzonspor formasıyla da bir kez Türkiye Kupası'nı kazanan Umut Bulut, 2011-2012 sezonunda Fransa ekibi Toulouse'da forma giydi.

A Milli Takım'da çıktığı 39 maçta 10 gole imza atan tecrübeli santrfor, 515 maçla Süper Lig'de en fazla forma giyen futbolcu unvanını elinde bulunduruyor.

Sezon başında transfer olduğu Eyüpspor ile Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Umut Bulut, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İstanbul ekibinin 1. Lig'de oynadığı 31 maçın 30'unda forma giyen ve 14 kez fileleri havalandıran deneyimli oyuncu, "Fiziksel olarak Allah vergisi özelliklerim, çok çalışmam ve profesyonelliğimden dolayı uzun yıllar oynamak nasip oldu. Önümüzdeki sezon da futbol oynamak istiyorum. İnşallah Süper Lig'e çıkarız ve orada devam ederim. Futbolun içinde kalmak istiyorum. Ancak teknik direktör olmak ve bir yerlere gelmek... Onu da zaman gösterecek. Elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

"İlk 2 için sonuna kadar mücadele vereceğiz"

Umut Bulut, 32. hafta sonunda 51 puanla 5. basamakta bulundukları 1. Lig'de kadro kaliteleriyle daha üst sıralarda yer almayı hak ettiklerini söyledi.

Sezon sonunda ilk 2'de yer alarak Süper Lig'e doğrudan yükselmek istediklerini aktaran 39 yaşındaki futbolcu, "Puan ve sıralama açısından daha iyi bir yerde olabilirdik. Burası tuhaf bir lig. Bazen kalite ve mücadele yetmiyor. Şans da lazım. İlk 2 için sonuna kadar mücadele vereceğiz. İlk 2 olmazsa da play-off'tan çıkmaya çalışacağız. Tecrübeli ve kaliteli bir takımız. Play-off'a kalırsak başaracağımıza inanıyorum. İnşallah Süper Lig'e çıkarız." diye konuştu.

"Şampiyonlukları (Trabzonspor) hayırlı olsun"

Umut Bulut, Süper Lig'de bitime 5 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 11 puan önünde lider durumunda bulunan eski takımı Trabzonspor'a ilişkin de değerlendirmede bulundu.

2006-2011 yıllarında formasını giydiği bordo-mavili takımın sergilediği performansla şampiyonluğu hak ettiğine vurgu yapan deneyimli oyuncu, "Artık özlenen şampiyonluğu taraftarı ve camiasıyla rahat bir şekilde kutlayacaklardır. Ben de bunun için çok seviniyorum. Çünkü 2010-2011 sezonunda bu olmadı. Şampiyon olduk ama olaylardan dolayı gerçekleşmedi. Bunun için üzgünüz. Bu sene taraftar ve camiayla hep beraber kutlayacaklardır. Biz de Trabzonspor'u sevenler olarak çok mutluyuz. Uzun bir süre geçmişti. Şampiyonluklar son anda gitmişti. Ama bu sezon uzun bir aradan sonra fark atarak şampiyon olacaklar. İnşallah Trabzonspor için hayırlı olur. Trabzonspor'un uzun yıllar başarılı olacağını ve istikrarlı bir şekilde ipi göğüsleyeceğini düşünüyorum. Bu sene için de şampiyonlukları hayırlı olsun." şeklinde görüş belirtti.

"Yeni neslin başarılı olması mutluluk verici"

Kulüp takımlarında ve milli takımda beraber forma giydiği isimlerin teknik direktörlük yapmasıyla ilgili de konuşan Umut Bulut, "Nuri Şahin, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin artacağına inanıyorum. Mutlu da oluyorum. Yeni neslin gelmesi ve başarılı olması Türk futbolu için mutluluk verici. Türk futbolunda önemli kariyer yapmış futbolcular. Bu isimlerin Türk futboluna çok büyük hizmet edeceğine inanıyorum. Çok başarılı olacaklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolcu, "Seni de o isimlerin arasında görebilecek miyiz?" sorusuna, "Tabii ki hedefim o. İnşallah olur." cevabını verdi.

"Milli takımda iyi bir jenerasyon var"

Umut Bulut, Trabzonspor ve Galatasaray'da beraber forma giydiği Burak Yılmaz'ın A Milli Takım kariyerini noktalamasının ardından hücumdaki diğer milli oyuncularının performansı ve teknik direktör Stefan Kuntz ile ilgili düşüncelerini şöyle aktardı:

"Enes Ünal'ın uzun yıllar milli takımda başarılı olacağını düşünüyorum. Umut Bozok da iyi sezon geçiriyor. Onun da başarılı olacağını düşünüyorum. Serdar Dursun da kısa sürede milli takımda başarılı oldu. Halil'i de (Dervişoğlu) unutmamak lazım. Onun da son dönemde az zaman almasına rağmen uzun yıllar Türk futboluna hizmet edeceğini düşünüyorum. Milli takımda iyi bir jenerasyon var. Turnuva takımı olabilirsek çok başarılı olabileceğimizi düşünüyorum. Stefan Kuntz'un aldığı sürede iyi şeyler yaptığını düşünüyorum. Zaman vermeliyiz. Aslında bundan sonraki süreçte hocayı görmek lazım."

"Transferlerin (Galatasaray) çok büyük bir etki yarattığını düşünmüyorum"

Umut Bulut, eski takımı Galatasaray'ın bu sezon istediği performansı sergileyememesinde teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının büyük etken olduğunu belirtti.

Sarı-kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı futbolcuların beklentileri karşılayamadığının altını çizen 39 yaşındaki santrfor, şöyle konuştu:

"Galatasaray çok büyük bir kulüp. Yeni transferlerin çok büyük bir etki yarattığını düşünmüyorum. Hepsi kaliteli futbolcular ama bazen aşı tutmuyor. Bazen sisteme ve Türk futboluna ayak uyduramıyorlar. Galatasaray'ın bu sezon istenen performansı verdiğini düşünmüyorum. Son dönemde hocanın (Fatih Terim) gitmesinin de bunda etkisi büyük. Yönetim aldığı kararlar... Tabii kendi içlerindeki olaylar. Her şey üst üste geldi. Galatasaray iyi bir sezon geçiremedi. Avrupa'da başarılı olduklarını düşünüyorum ama Türkiye'de istenen performansı vermediler."

"Yabancı sınırının kalkmasıyla Türk futbolunda iskelet kayboldu"

Umut Bulut, yabancı sınırının serbest kalmasının Türk futboluna zarar verdiğini söyledi.

Tecrübeli futbolcu, son yıllarda uluslararası alanda kulüpler ve milli takım bazında istenilen başarılara ulaşılamamasıyla ilgili şunları kaydetti:

"2016'ya kadar Avrupa'da Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe bir şekilde gruptan çıktı. Takımlarda oynayan iskelet vardı, Türkler vardı. Hepsi milli takım futbolcusuydu. Yabancı sınırının serbest kalmasından sonra Türk futbolunda iskelet kayboldu. Avrupa'da başarılı olamadık. Türkiye'deki şampiyonluklar Avrupa için çok önemli değildi. Bu, marka değerimizi düşürdü. Bu süreci daha iyiye getirmek bizim elimizde. İnşallah camialar bunun için önemli adımlar atar ve Avrupa'da çok daha iyi başarılar elde ederiz."

Yabancı sınırının serbest kalmasını doğru bulmadığını vurgulayan Umut Bulut, "Hep iki ileri bir geri gidiyoruz. Yabancı serbest kalsın ama bu olduktan sonra Avrupa'da hiçbir başarı yok. Sınırlama varken daha kaliteli yabancılar geliyordu. Sınırsız olduktan sonra kalitesiz yabancılar gelmeye başladı. Bu, Türk futbolu için kötü oldu. Altyapıdan da çok futbolcu çıkmıyor. Çok genç oyuncunun oynadığını görmüyorum. Yeni bir döneme girdik. Artık sınırlama geldi, daha iyi olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

"Hamit Altıntop, Türk futboluna yön verecektir"

Umut Bulut, milli takımda ve Galatasaray'da beraber forma giydiği Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un Türk futbolu için çok büyük bir kazanç olduğunu aktardı.

Altıntop'un TFF'de A Milli, Ümit Milli ve Genç Milli takımlarda sorumlu olduğunu hatırlatan 39 yaşındaki santrfor, "Türk futbolu için çok büyük bir kazanç. Avrupa görmüş, Türk futbolunu biliyor. Büyük camialarda oynamış ve yabancı dil biliyor. Federasyonumuzda böyle büyük futbolcunun olması gurur verici. Hamit Altıntop Türk futboluna yön verecektir. Çok başarılı olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.