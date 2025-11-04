Eyüpsultan'da Kontrolsüz Vinç Dehşet Saçtı - Son Dakika
Eyüpsultan'da Kontrolsüz Vinç Dehşet Saçtı

Eyüpsultan\'da Kontrolsüz Vinç Dehşet Saçtı
04.11.2025 06:41  Güncelleme: 09:10
Alkol etkisindeki sürücünün kontrolsüz vinci, Eyüpsultan'da binalara ve araçlara zarar verdi.

Eyüpsultan'da gece saatlerinde kontrolsüz bir şekilde ara sokağa dalan vinç, dehşet saçtı. Binalara ve araçlara zarar veren vinç mahallelide deprem korkusu yaşattı.

2 BİNADA VE 2 OTOMOBİLDE HASAR VAR

Olay, gece yarısı Eyüpsultan Alibeyköy Mahalle'sinde yaşandı. İddiaya göre sürücüsü ve yanındaki yolcu şahsın alkollü olduğu vinç kontrolsüz bir şekilde ara sokağa daldı. Binalara ve araçlara çarparak durabilen vinç, büyük bir gürültüye neden oldu. Vincin çarptığı binalarda yaşayan vatandaşlar, gürültü sonrası deprem oldu sanarak panik yaşadı. Korkuyla sokağa çıkan mahalleli gördükleri durum karşısında hemen polis ekiplerine ihbarda bulundu. Vincin çarpmasıyla 2 binada hasar meydana gelirken, 2 otomobil de kullanılamaz hale geldi.

"HEPİMİZ BAĞIRDIK AMA HİÇBİR ŞEKİLDE DURMADI"

Dairesinde otururken bulunduğu binaya vinç çarpan Varol Güzey, "Tam yatmak üzereydim. Arkadaş vinçle sokağa girdi. Bu sokaktan bu vinç geçmez diye bağırdım. Gördüğünüz üzere dar bir sokak. Arkadaş, beni hiç duymuyor. Önce bizim binaya, sonra komşunun binasına ve komşuların araçlarına vurarak gidiyor. Hepimiz bağırdık ama hiçbir şekilde durmadı. Aşağı indik. Arkadaşlar çok içmişti zil zurna sarhoştu. O anda polisi aradık. Polisler geldi ve raporları tuttu. Saat 00.00 civarında oldu. Çok gürültü oldu. Bina adeta sallandı. Deprem oldu sandım. Taksinin giremeyeceği sokağa vinçle girdiler. Davacıyız. Hepimiz zarardayız. Devletimiz bunlara cezasını versin. Çok şükür sokakta çocuklar yoktu. Korku yaşadık" ifadelerini kullandı.

Aracı zarar görenlerden biri olan Yakup Alkan ise, "Yatıyorduk. Gürültüye uyandık. Bağırdık durdurmaya çalıştık. Durmuyor. Galiba sarhoştu. Mahalleli döküldü. Apartmanda da hasar var" dedi.

"APARTMANIMIZ DA ÇOK CİDDİ ŞEKİLDE HASAR GÖRDÜ"

Aracı zarar gören bir diğer kişi olan Yazal Kurgut Yaşasın, "Zaten bu apartmanda oturuyoruz. Üst katta balkondayken bir gürültü duydum. En arkadaki kendi arabam olmak üzere arabaları sürüklediğini gördüm. Daha da sürüklemeye ve dönmeye çalıştı ama dönemedi. Orada kaldı. Arabalarımız da mahvoldu. Apartmanımız da çok ciddi şekilde hasar gördü. Şahısları tanımıyoruz. Büyük bir vinçti. Sürücüler indikten sonra aracın içinde çok sayıda alkol şişesi görüldü. Zaten ayakta duramıyorlardı. Apartmandaki herkes deprem oldu diyerek çıktı. Çok ciddi bir sarsıntı ve gürültü oldu" şeklinde konuştu.

Vincin bulunduğu yerden çıkarılması sonrası hasar gören araçlar da bulunduğu yerden kurtarılabildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

