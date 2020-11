Fatih İlkokulu'ndan "E hakkında her şey" e-twinnig projesi - Son Dakika

Taşköprü Fatih İlkokulu'nda "E hakkında her şey" projesi hayata geçirildi.

Okulun müdür yardımcısı Muhittin Özdemir tarafından, "It's all about e - Tocka na "e"!" (e hakkında her şey) adlı e-twinnig projesi uygulamaya başlandı.

Projede, Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Hırvatistan, İtalya, Portekiz, Polonya ve Sırbistan'dan okul bulunuyor.

Proje koordinatörü Özdemir, AA muhabirine, proje ile öğrencilerin hem kendi hem de başka kültürleri araştırma fırsatı bulacağını belirterek, "Web 2.0 araçlarıyla eğitimi teknolojiye entegre ederek, yaşayarak öğrenmeler gerçekleştirecek. Ayrıca bu projeyle öğrenciler öz saygı ve kültür kardeşliğini geliştirecek, ülkeler arasındaki sınırları kaldırarak dostluklar kuracak, öğrencilerin kendilerini ifade etme becerileri kazanmaları sağlanacak." dedi.

Proje kapsamında e-ortaklık, e-vatandaşlık, e-sanat, e-müzik, e-miras, e-teknoloji, e-güvenlik, e-twinning çalışmaları yapılacak.