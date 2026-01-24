Fatma Girik'e büyük vefasızlık: Yalnızca 10 kişiyle anıldı - Son Dakika
Fatma Girik'e büyük vefasızlık: Yalnızca 10 kişiyle anıldı

Fatma Girik\'e büyük vefasızlık: Yalnızca 10 kişiyle anıldı
24.01.2026 20:05
Fatma Girik\'e büyük vefasızlık: Yalnızca 10 kişiyle anıldı
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Fatma Girik, Bodrum'daki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Ancak anma törenine sadece 10 kişinin katılması dikkatleri çekti.

1956-2012 yılları arasında 200'den fazla sinema filmi ve dizide rol alan Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Fatma Girik, yaşamının son dönemlerini Bodrum'un Torba Mahallesi'nde geçirdi.

Girik, Covid-19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görürken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu 24 Ocak 2022 tarihinde hayatını kaybetti.

Fatma Girik'e büyük vefasızlık: Yalnızca 10 kişiyle anıldı

SADECE 10 KİŞİYLE ANILDI

79 yaşında vefat eden sanatçı defnedildiği Torba Mezarlığı'nda düzenlenen törenle anıldı. Törene Fatma Girik'in kardeşi Müyesser Girik, birkaç mahalle sakini ile Bodrum Belediyesi görevlileri katıldı. Anma törenine yaklaşık 10 kişi ile 8 basın mensubunun katılması dikkat çekti.

Fatma Girik'e büyük vefasızlık: Yalnızca 10 kişiyle anıldı

DUALAR OKUNDU

Törende Fatma Girik ve aynı mezarlığa defnedilen Girik'in annesi Münevver Ukav, Yönetmen Memduh Ün ile sanatçı Akrep Nalan için dualar okundu. Tören sonrası basın mensuplarına kısa bir konuşma yapan Müyesser Girik, "Arıyoruz, özlüyoruz" dedi.

Fatma Girik'e büyük vefasızlık: Yalnızca 10 kişiyle anıldı
Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Fatma Girik'e büyük vefasızlık: Yalnızca 10 kişiyle anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Davut Kochan Davut Kochan:
    nerede CHP'liler nerede kemalist ler 16 4 Yanıtla
  • Erkan demir Erkan demir:
    Allah rahmet eylesin.Lakin her ölüm yıl dönümünde de herkesin hatirlayacak ondan önce kendi anasi babası var ona sıra geleinceye kadar çok kişi var.Biraz saçma haber olmuş. 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
