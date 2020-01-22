Fenerbahçe - Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe - Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek - Son Dakika Spor

Fenerbahçe - Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek

6 saat önce

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şöyle: 24 OCAK CUMA 20: 00 Gençlerbirliği - Gaziantep Futbol (Mete Kalkavan)25 OCAK CUMARTESİ 14: 00 HES Kablo Kayserispor - MKE Ankaragücü (Cüneyt Çakır)17: 00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor (Özgür...

Fenerbahçe - Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek, System.String[]

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:


24 OCAK CUMA


20: 00 Gençlerbirliği - Gaziantep Futbol (Mete Kalkavan)


25 OCAK CUMARTESİ


14: 00 HES Kablo Kayserispor - MKE Ankaragücü (Cüneyt Çakır)


17: 00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor (Özgür Yankaya)


20: 00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir (Fırat Aydınus)


26 OCAK PAZAR


13: 30 Yukatel Denizlispor - Antalyaspor (Halil Umut Meler)


16: 00 Göztepe  - Beşiktaş (Hüseyin Göçek)


19: 00 İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray (Koray Gençerler)


27 OCAK PAZARTESİ


20: 00 Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor (Abdulkadir Bitigen)


20: 00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor (Alper Ulusoy)


Mete Kalkavan, Cüneyt Çakır, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:07 
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