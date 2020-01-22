Fenerbahçe - Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:
24 OCAK CUMA
20: 00 Gençlerbirliği - Gaziantep Futbol (Mete Kalkavan)
25 OCAK CUMARTESİ
14: 00 HES Kablo Kayserispor - MKE Ankaragücü (Cüneyt Çakır)
17: 00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor (Özgür Yankaya)
20: 00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir (Fırat Aydınus)
26 OCAK PAZAR
13: 30 Yukatel Denizlispor - Antalyaspor (Halil Umut Meler)
16: 00 Göztepe - Beşiktaş (Hüseyin Göçek)
19: 00 İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray (Koray Gençerler)
27 OCAK PAZARTESİ
20: 00 Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor (Abdulkadir Bitigen)
20: 00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor (Alper Ulusoy)