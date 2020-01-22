Fenerbahçe - Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:



24 OCAK CUMA



20: 00 Gençlerbirliği - Gaziantep Futbol (Mete Kalkavan)



25 OCAK CUMARTESİ



14: 00 HES Kablo Kayserispor - MKE Ankaragücü (Cüneyt Çakır)



17: 00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor (Özgür Yankaya)



20: 00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir (Fırat Aydınus)



26 OCAK PAZAR



13: 30 Yukatel Denizlispor - Antalyaspor (Halil Umut Meler)



16: 00 Göztepe - Beşiktaş (Hüseyin Göçek)



19: 00 İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray (Koray Gençerler)



27 OCAK PAZARTESİ



20: 00 Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor (Abdulkadir Bitigen)



20: 00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor (Alper Ulusoy)



