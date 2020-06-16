Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan teknik direktör, transfer, Obradovic ve Mustafa Cengiz sözleri

İşte Ali Koç'un açıklamalarından satır başları...

"Bugün Max Kruse hiç beklenmedik şekilde saat 7'de ameliyata alındı. Apandisit ameliyatı oldu. Beni de şaşırttı, toplantıdayken haber geldi. Acil şifalar diliyorum. Muslera, bizim Alex gibi her camia tarafından sevilen, saygı duyulan bir isim. Aile hayatı, sahadaki duruşu, centilmenliğiyle tüm camialar tarafından sevilen, örnek bir oyuncu. Muslera ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun diliyorum."

BİR HOCAYLA ANLAŞMAK ÜZEREYDİK, EURO 2020 ERTELENİNCE GÖRÜŞMELERİ SONLANDIRDIK

"Hoca konusu çok gündeme geldi, çok tenkit edenler oldu. Görüşmeler yaptık, 1 hocayı çok arzuladık, kimyamız uydu, iyi inceledi takımı ama EURO 2020'nin ertelenmesi sebebiyle görüşmeleri sonlandırdık. Neredeyse anlaşmak üzereydik. Geldiğimiz noktada aklımıza yatan hoca profili, ne yazık ki sezon sonunda gelebiliyor. Fenerbahçelilerin içi rahat olsun. Gerek Marco'nun dönmesi, Emre'nin yeni pozisyonu, Tahir hoca... Yeni bir planlamamız var. Bunları açıklayacağız. Enteresan transfer hamlelerimiz var onu söyleyeyim."

KUPADA FİNALE KALACAĞIMIZA İNANIYORUM

"Çok zor bir kulüple maçımız var. Bu maçın bu tarihte olmasının nedenini anlamıyorum. Biz normalde Galatasaray- Trabzonspor derbisinden sonra bu maçı yapacaktık. Yarı finali değiştirdiler ama final tarihi belli değil. Kaptanın da oyuncuların da dediği gibi varımızı yoğumuzu sahada gösterip Türkiye Kupası'nda finale kalacağımıza inanıyorum. Hala üç kupanın ikisini alma ihtimalimiz var."

ŞİMDİDEN EL SIKIŞTIĞIMIZ OYUNCULAR VAR

"Tüm taşları yerine oturtacağız. Enteresan transfer hamlelerimiz var. Direkt oynayacak 2-3 isme odaklanıyoruz. Taraftarlarımızdan içlerinin rahat olmasını istiyorum. Bu seneki planlamamız geçen 2 seneden farklı. Gençlere odaklanıyoruz. Hem altyapıya gelecek hem kadroda yer alacak. Tahir hocanın iyi işler yapacağını düşünüyoruz. Şimdiden yaptığımız planlama, el sıkıştığımız ve sıkışmak üzere olduğumuz oyuncular ve kafamızdaki hoca gelecek için çok daha hayırlı olacak. 2020-2021'in planlaması 3 aşağı 5 yukarı tamamlanmış olacak. Transfer eylül sonuna kadar devam edecek. Pandemiden dolayı ciddi fırsatlar da çıkacak."

OBRADOVIC İLE OTURUP KONUŞACAĞIZ

"Obradovic bugün İstanbul'a geldi. Şu an kendisi Gherardini ve Semih Özsoy ile yemekte. Önümüzdeki sezon ne olacağını yarın oturup konuşacağız. Obradovic burada kalmak istediği sürece kalabilir. Fenerbahçe ve basketbolun efsanesidir. Fenerbahçe'deki yeri bambaşkadır. Euroleague şampiyonluğuna 1 milyon Euro veriyorlar. Seyahat masraflarını bile karşılamıyor. Ama bu şampiyonluğun Fenerbahçe'ye katkısı parayla ölçülemez."

MUSTAFA CENGİZ'E ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM

" Beşiktaş'a 'Bırakmam Seni' kampanyasında muvaffakiyetler diliyorum. Bu gece 'Fener Ol' mesajlarınızı da bekliyoruz. Tatlı bir rekabet yaratalım. Sayın Mustafa Cengiz'e acil şifalar diliyorum. Kavga ediyoruz, sürtüşüyoruz ama sağlık her şeyden önemli. Mustafa Cengiz'de o azmi, dirayeti gördüm. En kısa zamanda aramızda olmasını diliyorum ki biraz daha sürtüşelim. Tabii işin şakası bir yana. Önce sağlık. Zor bir mücadele veriyor ama herkesten daha kolay atlatacağını düşünüyorum. Göreceksiniz ki, Mustafa Başkan herkesin beklediğinden daha kısa sürede aramızda olacak."