Fenerbahçe, Mert Günok'u Kadrosuna Kattı

Fenerbahçe, Mert Günok\'u Kadrosuna Kattı
08.01.2026 18:59
Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan kaleci Mert Günok ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE, 36 yaşındaki tecrübeli kaleci Mert Günok'u 2,5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi'nin ardından bir transferi daha bitirdi. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'tan ayrılan 36 yaşındaki tecrübeli kaleci Mert Günok'u 2,5 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu. Mert Günok için kulüp binasında düzenlenen imza töreninde Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, yönetim kurulu üyeleri Ömer Topbaş ve Turgay Terzi ile sportif direktör Devin Özek de yer aldı.

ERTAN TORUNOĞULLARI: MERT CAMİAMIZIN BİR ÇOCUĞU

Mert Günok'un yuvaya dönmesinden dolayı sevinçli olduğunu kaydeden Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, "Mert, camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Camiamızın bir çocuğu. 10 yaşında Fenerbahçemize geldi. 15 yıl görev aldı. Küçük bir ayrılıktan sonra yuvaya dönmesi, hepimizi sevindirdi. Mert, hocamızın da çok istediği ve beğendiği bir kaleciydi. Mert kaleci ve artı Samandıra'da bir ağabey. İnşallah şampiyon olacağız ve bunda Mert'in de çok büyük katkısı olacak. Transfer dönemi 6 Şubat'a kadar devam ediyor. Çizdiğimiz yolda transferlerimize devam ediyoruz. Başkanımızın da söylediği gibi sahada mücadele eden ve tekmeye kafa koyan oyuncuları istiyoruz. Öyle bir takım kuracağız, demiştik. Guendouzi sağlık kontrolünden geçiyor. Başkanımızın söylediği tipte bir oyuncu. Sahadaki mücadelesini hep birlikte göreceğiz. Taraftarlarımız rahat olsunlar. Çizdiğimiz yolda, Başkanımızın direktifinde ilerliyoruz. Bundan sonra da belki bir iki transferimiz daha olacak. İnşallah hep birlikte Mayıs'ta şampiyon olacağız" dedi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek ise, "Mert ailemize hoş geldin. Çok seviniyoruz. İnşallah başarılı seneler geçireceğiz" diye konuştu.

MERT GÜNOK: BURAYA TEKRARDAN GERİ DÖNDÜĞÜM İÇİN ÇOK DUYGUSALIM

İlk andan itibaren duygu dolu anlar yaşadığını aktaran Mert Günok, "Buraya tekrardan geri döndüğüm için çok duygusalım. İlk anlardan itibaren duygu dolu anlar yaşadım. Normalde doğaçlama olarak röportaj yaparken çok zorlanmam ama bugün yapacağım bütün röportajlarda zorlanacak gibi duruyorum" ifadelerinde bulundu.

'BU NUMARANIN UĞURUNA İNANIYORUM'

Forma numarası hakkında tecrübeli kaleci, "34 numaralı formayla birçok başarı yaşadım. O yüzden yine 34 numarayı giymek istedim. Bu numaranın uğuruna ve sezonun sonunda şampiyon olacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

'TEKRARDAN BU FORMAYI GİYECEĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Son olarak sarı-lacivertli taraftarlara mesaj gönderen Mert, "Taraftarlarımız bana çok güzel mesajlar gönderiyorlar. Onların desteğini gerçekten arkamda hissediyorum. Ben hep Kadıköy'de yaşadım, büyüdüm. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bile beni ne zaman görseler beni ne kadar çok sevdiklerini ve yeniden Fenerbahçe'de görmek istediklerini söylemişlerdir. Tekrardan bu duyguyu yaşayacağım ve bu formayı giyeceğim için çok mutluyum" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

