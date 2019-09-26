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Festival heyecanı Altın Portakal Film Tırı ile başlıyor

2 saat önce

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin büyük ilgi gören açık hava gösterimleri bu yıl 27 Eylül'de başlıyor.

Festival heyecanı Altın Portakal Film Tırı ile başlıyor, System.String[]

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin büyük ilgi gören açık hava gösterimleri bu yıl 27 Eylül'de başlıyor. Altın Portakal Film Tırı ilçe ilçe Antalya'yı gezecek. Antalyalıları 26 Ekim'de başlayacak festivalin coşkusuna hazırlayan Altın Portakal Film Tırı'nda, "Bizim İçin Şampiyon" ve "Organize İşler: Sazan Sarmalı"nın yanı sıra, çocuk izleyicilere özel "Can Dostlar" ve "Bizim Köyün Şarkısı" filmleri ücretsiz olarak gösterilecek.


Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin büyük ilgi gören açık hava gösterimleri bu yıl 27 Eylül'de başlıyor ve 18 Ekim'e dek 19 ilçede geçen yıl vizyonda en çok ilgi görmüş filmlerden dördünü sinemaseverlerle buluşturuyor. Ahmet Katıksız'ın yönettiği ve başrollerini Ekin Koç ile Farah Zeynep Abdullah'ın paylaştığı "Bizim İçin Şampiyon" ve Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği ve başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola ile Bensu Soral ile paylaştığı "Organize İşler: Sazan Sarmalı" kaçıranlar ve bir kez daha izlemek isteyenler için Altın Portakal Film Tırı'nda gösteriliyor.


Çocuk izleyicilere de film var


Altın Portakal Film Tırı'nda ayrıca, küçük izleyiciler de unutulmuyor. Tuğçe Soysop'un yönettiği ve arkadaşlığın değerini konu alan "Can Dostlar" ve "Bizim Köyün Şarkısı" filmleri küçük izleyicilere eğlenceli zaman geçirtecek. Akseki, Aksu, Alanya, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Kaş, Kemer, Kepez, Konyaaltı, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde gerçekleşecek gösterimler ücretsiz izlenebilecek. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde 26 Ekim'de başlayacak 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl da Türkiye ve dünya sinemasının en iyi örneklerini Antalyalılar buluşturacak. 10 Ekim'de açıklanacak festival programıyla ilgili detaylar antalyaff.com adresinden takip edilebiliyor. - ANTALYA

Film Festivali, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:33 Kaynak: İHA
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